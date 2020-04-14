合作歌壇天王天后 音樂人陳子鴻靠橄欖球精神往前衝

小時候經常打架，在家和哥哥打，到外面和別校的學生打。血氣方剛精力無處發洩，很愛運動，卻連打籃球都可以和人打架。

一直到上了高中，看到學校的橄欖球隊練球，發現，這才是屬於我的運動，太過癮了。上了大學，校隊隊長聽說我高中是打橄欖球的，就吸收我進入校隊，就這麼一打就是30幾年。

以橄欖球員來說，我的身材算是矮小的，每次出賽看到對方球員一個個高頭大馬，說實話心裡難免會有些害怕與緊張。但我告訴自己，既然先天條件不如人，就只能靠後天的努力與團隊的合作去克服。既然身材矮小，就要訓練自己更敏捷，就要與隊友互相支援，就要把球迅速有效的傳給有攻擊力的隊友。

這樣的訓練與習慣，讓我進了職場之後，每當遇到巨大的挑戰與壓力的時候，可以迅速的盤點自己的優缺點，檢視自己與隊友如何互相補位達陣。一次又一次的成功與失敗，讓自己更加茁壯，更可以和不同團隊合作無間，達成使命。面對困難可以不再害怕與退縮，想好策略就一路往前衝，一邊衝一邊和隊友隨時調整方針，贏了互道恭喜，輸了彼此安慰，下次再來。

由於工作繁忙，平日疏於練習，每次上場比賽必定受傷，因此50歲以後告訴自己別再逞強，練練球跑一跑，和隊友在一起看球喝酒開心就好。這件事也讓我體會，平日的紮根工作有多重要，沒有每天努力的準備，是不可能會有任何好成績的，運氣只是一時，實力決定一切。

橄欖球教會我的，不只是一個運動，更是一種人生態度。雖然曾經遍體鱗傷，卻因此造就了一個更強壯的男人。一日橄欖球員，終身橄欖球員。即使有一天老到只能在場邊當啦啦隊加油，我還是以身為橄欖球員為榮。

音樂人陳子鴻曾是政大橄欖球校隊一員。陳子鴻提供

作者陳子鴻簡介：

建國中學、政大社會學系、經營管理碩士畢業，華語樂壇重量級音樂製作人、也是知名專業經紀人。過去擔任EMI唱片、福茂唱片、環球音樂音樂總監，1999年創辦『喜歡音樂』，於2015年獲頒經理人雜誌百大經理人MVP。合作過江蕙、張惠妹、戴佩妮、孫燕姿、劉德華、張學友…..等不計其數的歌手，更成功推動江蕙巡迴演唱會，是台灣少見國、台語皆擅長的資深音樂人。

高中時一接觸橄欖球時就愛上，進入政大時加入校隊，一打就打了三十幾年。