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大學時自投羅網 律師周武榮奉行打橄欖球的人不能懦弱

作者 / 縱橫聯合法律事務所長─周武榮
周武榮仍參加橄欖球比賽。 周武榮律師提供
周武榮仍參加橄欖球比賽。 周武榮律師提供

我是在大學二年級才加入橄欖球的，我從小就好動，高中時参加附中足球隊，但建中才有橄欖球隊，就算我考上建中，也沒辦法参加校隊，建橄在我年輕時，在世界青少年橄欖球隊是很有名的，現在也是。

我永遠都記得，我自己在政大橄欖球隊集合時，自己興沖沖跑到裡面，要求加入時的景像，在隊友看起來我似乎是異類，因為從那時候一直到現在，要拉人進校隊打球都要用騙的，我想那時教練跟隊友心中一定暗中竊笑，竟然還有自投羅網的。

周武榮律師。 周武榮律師提供
周武榮律師。 周武榮律師提供

参加校隊時我只有60公斤，打橄欖球需要重量，那時沒有重訓的觀念，要體重我只能想到吃，到大四時我體重已經85公斤，走路都會喘，還好那時候政大有兩個又肥又高的牛頭，讓我胖的不那麼明顯。

打橄欖球真的會讓人頭好身體壯，我大三大四都是滿學分在修，還要天天打工，但我還是應屆畢業，應屆考上法研所。

大學畢業後，法律系的同學沒很深的交情，倒是球隊的學長學弟，將近30年了，都還是一直有連絡一直互相幫助，念大學我唯一覺得驕傲的事，就是自己跑去参加校隊，而且還沒被嫌棄。

政大打橄欖球的周武榮。 周武榮律師提供
政大打橄欖球的周武榮。 周武榮律師提供

打橄欖球對我一生的影響很大，每當我覺得失去勇氣時，我就會想我打過橄欖球，不能懦弱，而且這個運動在台灣的發展，有百年歷史，形成一種互動文化，一種你在團體內，就是兄弟，就會受到照顧保護協助指導並嚴格教育的文化。

我喜歡橄欖球，希望台灣能在我有生之年，推出職業或半職業的橄欖球俱樂部及比賽，那會對台灣的運動精神及風氣有很大的幫助。

周武榮律師。 周武榮律師提供
周武榮律師。 周武榮律師提供

橄欖球 橄欖球協會

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