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面對挫折永不放棄 松山運動中心執行長賴威志的橄欖球信念

聯合新聞網 / 記者王樹衡／即時報導
年僅30多歲的松山運動中心執行長賴威志。 記者王樹衡／攝影
年僅30多歲的松山運動中心執行長賴威志。 記者王樹衡／攝影

橄欖球的精神，就是讓我在面對挫折時，絕不放棄！」

才30多歲的賴威志，卻已歷練兩家台北市運動中心執行長，目前頂著松山運動中心執行長的頭銜，為台灣運動產業付出，然而這是他經歷人生轉折的結果。

北體(現台北市立大學)研究所畢業的他，原本計劃從事教職，尋求穩定的工作及收入，但卻在畢業後因助研究所同學的因素而轉彎，以所學去投入運動中心營運的工作，曾歷經多次失敗的挫折，但就如同他高中選擇橄欖球運動時，他父親給他的話，「做了決定就不要後悔，要一直努力走下去。」如今他秉持這個信念，成為他處事最大原則。

身高雖不高，卻有著壯碩身材的賴威志，從小住在基隆，很早就接觸運動項目，小時候在小學、國中時期是以打手球為主，高中升至基隆高中，轉而必須以學業升學為主；不過，就讀一年後，他毅然決定轉學基隆安樂高中，朝著以運動升學的路去走，當然這個決定，家人是一大關鍵，他的父親並沒有太大反對，就是灌輸他做了決定，就堅持下去。

安樂高中當時發展籃球、角力及橄欖球三個項目為主，最終賴威志選擇他認為與手球比較接近的橄欖球，藉著團隊的訓練，讓他體會到橄欖球奮戰不懈的精神。雖當時安樂高中橄欖球隊還是草創時期，15人制實力乃無法與傳統名校來競爭，卻在7人制取得成果，獲得全國中等學校比賽第一名，讓他取得保送大 資格。

同樣就讀大學也是經歷轉學後，才在北體(現為北市大)就讀，直到研究師畢業，一路主攻橄欖球項目，在這將近7、8年的打球中過程中，賴威志學習到「全力競爭，絕不認輸」的精神，讓面臨挫折時仍勇敢走下去。

松山運動中心執行長賴威志。 記者王樹衡／攝影
松山運動中心執行長賴威志。 記者王樹衡／攝影

賴威志研究師畢業後踏入運動中心經營標案這一塊，面臨長達4年不斷提案，卻屢屢失敗的挫折，但堅持走下去的成果，最終所屬的匯陽公司標得萬華運動中心、松山運動中心及台北網球中心的經營權等，他因而歷練萬華及松山兩家運動中心執行長的工作。

這些特殊遭遇來自於他在打橄欖球上對任何事都不放棄的堅持，目前他將在事業取得的成果，還回餽給偏鄉需要運動資源的學校，與中華職棒秘書長馮勝賢等人聯手，以一季3所學校的方式，計劃5年走完60所學校，在基層灑下台灣運動的種子。

不過，在他打橄欖球經歷中，10多年前大學時期一次以國手身分代表參加亞洲級的比賽，卻以最後一名坐收，令他印象深刻，過去聽聞前輩曾於1998年亞運在橄欖球有過銅牌的輝煌紀錄，然而他卻在那時的比賽中亞洲壂底，令他相當感慨，如今台灣橄欖球實力已經慢提升，他期望台灣橄球運動風氣再起，再打造1998年的光榮。

賴威志(左)將在事業取得的成果，回餽給偏鄉需要運動資源的學校。 報系資料照
賴威志(左)將在事業取得的成果，回餽給偏鄉需要運動資源的學校。 報系資料照

橄欖球 橄欖球協會

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