留下橄欖球員驕傲印記 黃瀚揚難以割捨的情「橄」

清晨梳洗後，鏡中反射的額頭上，那道縫了33針的疤痕，每天總會提醒著我，那是曾為橄欖球員的驕傲印記。從國二那年因緣際會踏進了橄欖球領域裡，從此與橄欖球運動結下了難以分離的情感。這項運動在台灣並非熱門，民眾對它的印象也總會與美式足球（America football）混淆，以及那是種粗魯、蠻橫、撞來撞去的運動項目，殊不知這項風行全球，且世界運動觀看人數前三大的運動，可是被稱之為最『紳士的運動』啊！

黃瀚揚(中)推廣橄欖球運動精神。 中華橄欖球協會提供

跟橄欖球運動發生情感，從初期當球員的似懂非懂，再到國家隊時的萌生感情，最後現階段對它的『情橄』，早已非三言兩語可訴盡。這項運動迷人的地方，除了它總帶給人們充滿亢奮與正面對決的攻防之外，其實我更愛橄欖球（Rugby）運動的精神價值，橄欖球是一項人必須要持球不斷挺進，在無法向前時球向後傳遞的運動，每當持球時，面對對手如潑猴群般撲向你擒抱時，你必須要像隻老虎般的無懼、冷靜、勇敢的挑戰他們，當形單影孤無力突破，宛如猛虎難敵猴群時，也無需退縮、害怕。

黃瀚揚。 中華橄欖球協會提供

因為後面有著虎群隊友們站在身後，他們至始至終的跟在身後，隨時準備支援倒地的你，或是伺機預備接住你向後傳遞的球，然後一人接著一人，不間斷如浪潮般的湧向對手的達陣區挺進，沒有退縮，只有向前直到達陣成功，過程中會經歷無數次的倒地，然後無數次的倒地後爬起，隊友總是支持著你，你也總是隨時的支援扶持著隊友，彼此之間的團隊精神與永不放棄的態度就在比賽中不斷不斷地驗證著。

黃瀚揚認真教學。 中華橄欖球協會提供

除此之外，這份『情橄』還有何值得讓人念念不放之處？那就是體現於人生道路上的應用驗證，訓練過程中長幼有序、尊師重道的倫理養成，讓曾接受過橄欖球訓練洗禮的人，在職場中總是更能明白『尊重』的重要性。比賽時跌倒後立即爬起來的運動型態，形塑出不怕困難、勇於挑戰的『堅毅』性格。不管是訓練或是比賽過程中總是互相支援扶持的互助合作習慣，建構出有別於一般人的『團隊』精神。當然還有經年累月面對橄欖球無法預測的彈跳特性，磨鍊出的反應敏捷裡，所獲得的『判斷』能力。

橄欖球教學。 中華橄欖球協會提供

這份與橄欖球運動的『情橄』有多濃郁？我想沒有嚐過它酸甜苦辣滋味的人，恐怕難以從文字描述中體會，不過沒有關係，就這樣比喻吧！如果你問我：要我額頭上，再一次因為橄欖球動縫針，我是否會願意再選擇參與橄欖球運動？沒錯，我依舊會毫不猶豫地回答你，YES， I DO！