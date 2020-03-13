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何飛鵬談創業奧祕：奉行橄欖球精神

聯合報 / 記者王樹衡／台北報導
城邦媒體集團首席執行長何飛鵬，憑藉橄欖球精神成功創業。 圖／中華橄欖球協會提供
城邦媒體集團首席執行長何飛鵬，憑藉橄欖球精神成功創業。 圖／中華橄欖球協會提供

台灣不少企業名人曾因學生時期參與運動而有所成就，現任城邦媒體首席執行長六十七歲的何飛鵬，曾在商業周刊歷經總主筆、總編輯、社長之職，並成為商業周刊、電腦家庭出版集團及城邦出版集團共同創辦人，因政大就讀時期打了兩年橄欖球而影響他一生。

他表示，橄欖球講究五種精神：正直、尊重、團結、熱情、紀律，是他一生奉行的原則，也是創業成功的奧祕。

「橄欖球是個危險且近乎野蠻的運動，打球的人如果不是誠信、正直，有各種小動作，極可能使對手受到傷害，自己也可能受傷，所以正直是最重要的精神；創業就是要獲得客戶及協力廠商的信任，誠信正直是必須遵守的精神。」

他說，橄欖球只能向後傳球，進攻的推進要靠團隊合作才能克敵致勝。創業過程中，最重視的就是團隊的組建，以及團隊的合作，經營績效完全來自好的團隊效率，這是橄欖球精神展現。

他也指出，紀律這也是不可或缺的要素，橄欖球訓練過程極為艱苦，比賽也充滿了危險，這一切都要靠紀律來維持，缺乏紀律的球隊，不可能有好的成績。而經營企業，要所有的團隊協調合作，說到做到，紀律也是不可或缺的要素。

「我年輕時打橄欖球，年紀大了又重回球場，中間的卅年經營事業，用的仍舊是橄欖球的精神。」

橄欖球 橄欖球協會

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