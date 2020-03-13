橄欖球五大精神 城邦執行長何飛鵬創業成功奧秘

大學時期打了兩年的橄欖球，影響了我一輩子的人生。

橄欖球講究五種精神：正直(integrity)、尊重(respect)、團結(solidarity)、熱情(passion)、紀律(discipline)，是我一生奉行的原則，也是我創業能僥倖成功的奧秘。

橄欖球是個危險且近乎野蠻的運動，打球的人如果不是誠信、正直，有各種小動作，極可能使對手受到傷害，自己也可能受傷，所以正直是最重要的精神；而創業就是要獲得客戶及協力廠商的信任，誠信正直也是必須遵守的精神。

何飛鵬(中)仍持續打橄欖球。中華橄欖球協會提供

打橄欖球要尊重自己是品格高尚的人，同時也是尊重對手，勝不驕，敗不餒，更要尊重裁判，對任何判決不可以有異議。而我創業時，首先要尊重市場，尊重客戶，也要尊敬競爭對手。

橄欖球只能向後傳球，進攻的推進完全要靠團隊合作，一波波向前進攻，才能克敵致勝。而我創業過程中，最重視的就是團隊的組建，以及團隊的合作，經營績效完全來自好的團隊效率，這更是橄欖球精神的展現。

城邦媒體集團首席執行長何飛鵬。中華橄欖球協會提供

打橄欖球的人都像個瘋子一樣著迷，風雨無阻，終身熱愛，這就是熱情的展現，我現在六十七歲，每個星期天只要不出國，必定在球場奔馳，這也是熱情。而我經營事業一向全力以赴，不論遇到任何困難，絕不放棄，因為我們對所經營的事業有著無比的熱情。

最後一個橄欖球精神是紀律，這也是不可或缺的要素，橄欖球訓練過程極為艱苦，比賽也充滿了危險，這一切都要靠紀律來維持，缺乏紀律的球隊，不可能有好的成績。而經營企業，要所有的團隊協調合作，說到做到，紀律也是不可或缺的要素。

我年輕時打橄欖球，年紀大了又重回球場，中間的三十年經營事業，用的仍是橄欖球的精神，橄欖球伴我一生，也成就了我的創業。

城邦媒體集團首席執行長何飛鵬。中華橄欖球協會提供

作者何飛鵬簡介：

師大附中、政大公共行政系畢業，曾任工商時報記者、副主任、中國時報財經記者、召集人，於商業周刊歷經總主筆、總編輯、社長之職，同時為商業周刊、電腦家庭出版集團、及城邦出版集團的共同創辦人，『自慢』系列作者，現任城邦媒體集團首席執行長。大一下學期時開始接觸橄欖球。