藉橄欖球精神走過高潮低谷 老爺酒店執行長沈方正無悔球員生涯

「All for one, One for all」

橄欖球這個需要刻苦訓練、講求無私團隊合作的運動是非常迷人的。我常在想如果早知道訓練會那麼辛苦比賽會受那麼多傷,也許根本不會參與訓練及出賽,甚至在畢業之後繼續了30年的球員生涯。

但從進入職場之後自己才深深的感受到橄欖球對我在工作及生活上的影響,從事飯店服務業要做好工作,完成對顧客的優質服務,需要各部門的密切配合,對於習慣球隊運作與具備球員心態的我,很自然的就進入了順暢協作的狀態,也使得我的表現較同儕更好,此外橄欖球的長期訓練也使得自己具備應對各種困難挑戰的決心與信心,職場發展有高潮有低谷,靠著運動員精神一步一腳印走過時,真的很慶幸也感謝自己打過球。

沈方正(左)擔任橄欖球一級裁判。 報系資料照

此外值得一提的就是除了球員身分之外,經由熱心前輩的推薦與指導,我也進入了橄欖球裁判的世界超過二十年,從三級二級一級裁判到出國執法,經由一場場試煉後對於運動員與運動精神的真髓有了更深的了解。

一般而言投入參與一項運動都是希望創造成績滿足成就感,打橄欖球就是達陣、過人、或是精彩的擒抱,但是要成為一個好裁判卻是完全不同的境界,裁判的功能是在既定的比賽規則之下,讓比賽在雙方球員能有最順暢、最大發揮的前提中順利公正的完成,所謂的表現與成就感完全在球員與比賽身上,而不在自己身上。

成為一位企業的領導者更是需要此種體悟,高階主管就是教練與裁判。總而言之在橄欖球的人生中從以前到現在,這三十多年間在球場在生活在職場上我真的受益良多,做個橄欖球人真好。

沈方正因橄欖球熱愛運動。 報系資料照