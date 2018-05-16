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馬英九洩密案被判有罪 藍委：那蔡英文呢？

2018-05-16 13:07聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

前總統馬英九處理司法關說被控洩密案，二審遭逆轉被判有罪。國民黨立院黨團今舉行記者會，十多位國民黨立委出面高喊「不信公理喚不回，支持馬英九上訴」，並輪番砲轟北檢與高院曲解法令讓人難以信服，蔡政府已把司法機關當成政治打手。

國民黨團書記長李彥秀認為，高院的判決忽略憲法賦予總統的職務權力，未來國家元首處理機密公務職權將被限縮，那蔡英文總統很多行為也應該被檢視；另外，判決出爐後檢察官辦公室竟傳出「歡呼聲」，不禁令人質疑北檢已成為民進黨的「東廠」，充當政治黑手、打手，監委陳師孟放話要查「辦綠不辦藍」的檢察官，寒蟬效應已發生。

國民黨立委王育敏說，一、二審對於「總統院際調解權」的定義南轅北轍，未加以釐清便翻盤判馬英九四個月徒刑，明顯是執政黨政治力介入，原因就是近來馬英九人氣回升，將是年底選舉國民黨輔選重要腳色，綠營此時就是要挫馬的銳氣與光環，國民黨不信公理喚不回，絕對全力支持馬英九上訴。

國民黨立委賴士葆痛批，按照高院判決的邏輯，總統開國安會議將國家機密提給幕僚討論，是否也涉及洩密？1996年「飛彈危機」，前總統李登輝對外說中共布署的是「啞巴彈」，導致台灣海外情報機構瓦解，這難道不是更嚴重的洩密？高院的判決已產生嚴重的憲政危機。

國民黨立委蔣萬安也質疑，對於「院際調解權」的分際，地院與高院認知差距竟如此大，未來最高法院若不能秉持司法獨立精神加以釐清，日後總統行使職權尤其是機密公務部分，恐怕只能消極因應，或者只能向馬前總統所說：「難道回家睡大覺？」高院未考慮國家元首行使職權的高度與事實，如此主觀的判決讓人難以信服。

國民黨團上午舉行「支持馬英九上訴 不信公理喚不回」記者會。圖/國民黨團提供
國民黨團上午舉行「支持馬英九上訴 不信公理喚不回」記者會。圖/國民黨團提供
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國民黨馬英九國安會教唆洩密案

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