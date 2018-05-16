親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
馬洩密案判有罪
振興國旅救觀光
DPP不禮讓柯P?
九合一選戰焦點
政治
軍事
綜合

灑狗血的軟實力？中東狂熱「土流」鄉土劇

陳菊：新北市機車全台最多 汙染超過深澳電廠

馬英九無院際調解權？ 羅智強：法匠陷所有總統於不義

2018-05-16 10:17聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

台北地檢署起訴前總統馬英九洩密案，台北地院以馬英九是依總統的院際調解權判無罪，檢方上訴，二審昨依違反通保法改判4月，得易科罰金。北市大安文山區市議員參選人羅智強痛批二審判決非常荒唐離譜，將陷所有總統於不義，依此邏輯，難道總統不干涉司法有罪，干涉反而無罪？「這個不食人間煙火的法匠判決，是真正重創政府治理。

北市大安文山區市議員參選人羅智強痛批二審判決非常荒唐離譜，將陷所有總統於不義。記...
北市大安文山區市議員參選人羅智強痛批二審判決非常荒唐離譜，將陷所有總統於不義。記者賴佩璇／攝影。
分享

北檢去年依違反刑法公務員洩密罪、通訊保障及監察法、個資法三罪嫌起訴馬英九，指馬處理前立法院長王金平與立委柯建銘關說司法案，為圖撤銷王黨籍、使其喪失國會龍頭寶座，將檢察總長黃世銘交付的專案報告洩給行政院長江宜樺、總統府副秘書長羅智強。

一審認定馬英九是行使專屬總統的爭議調解權而阻卻違法，依法不罰，判他無罪。但高院認為，馬英九構成洩密罪，且本案無關五院權限行使爭執，馬未行使憲法第44條所定「院際調解權」，也無召集相關院調解，因此無阻卻違法事由，罪即難逃。

羅智強今接受媒體訪問，指高院判決非常荒唐離譜，過去法院已三度判馬英九無罪，皆認定國家總統在處理有關院與院之間的爭議時，有院際調解權。這也是總統能去諮詢幕僚的權利，否則總統連遇到大事連幕僚都不能諮詢的話，豈不讓讓他變孤家寡人？二審卻推翻見解，令人費解也匪夷所思。

他指出，看了二審理由，指為何總統沒有院際調解權，在這件事情不能夠諮詢幕僚？是因總統在見到羅智強跟江宜樺時，兩人共同結論是「不干涉不指導」，因此「用不上院際調解權」。他驚呼，「天啊，這是什麼不可思議、倒果為因的邏輯啊？」

他認為，調解權的權限存在不代表他就要使用啊！難道反過來說，如果總統的手那天決定干涉、指導，就是行使院際調解權，反而才是無罪。「也就是說，干涉司法反而無罪，不干涉則有罪。」二審判決自相矛盾、邏輯反覆，非常荒唐。

他說，這也將陷所有總統於不義，請問蔡英文、陳水扁、李登輝所涉及的兩岸國防外交哪一項不是機密？這些機密難道只要跟總統府副秘書長、行政院長參商，就叫洩密？洩漏國防機密還會判更重。「這個不食人間煙火的法匠判決，是真正重創政府治理。」

馬英九羅智強教唆洩密案

相關新聞

總統「院際調解權」 馬英九改判有罪關鍵

2018-05-16 00:26

新聞眼／高院判決 只見保護關說者？

2018-05-16 00:25

被控教唆黃世銘洩密 馬英九這部分無罪

2018-05-15 12:06

去他的「溫良恭儉讓」 碰上司法 馬英九瞬變死硬派

2018-05-16 08:00

國民黨批政治審判 王金平：尊重司法

2018-05-16 00:46

馬洩密案改判 柯建銘：深具憲政意義

2018-05-16 00:41

馬：若我回家睡大覺 才叫不足表率

2018-05-16 00:38

馬英九另涉三中等案 陸續收尾

2018-05-16 00:21

洩密案逆轉…馬英九首度被判有罪 三度說一定上訴

2018-05-15 23:26

北檢澄清馬案逆轉 檢察長室絕無歡呼聲

2018-05-15 23:18

馬英九被控洩密案有罪 鍾沛君：民進黨要給深綠交代

2018-05-15 21:08

馬英九被控洩密有罪 徐巧芯：原來關說是不能說的秘密

2018-05-15 20:49

馬判刑 北檢：媒體報導傳歡呼聲係刻意渲染

2018-05-15 20:26

連勝文：任何人皆不能高於法律 包括蔡英文

2018-05-15 18:51

洩密案逆轉 馬英九生涯首度遭判有罪

2018-05-15 18:21

誰最愛告馬英九？ 1條領帶都曾讓他被告

2018-05-15 17:15

侯漢廷：按高院認知 馬英九應拒聽或聽了裝死？

2018-05-15 16:53

馬英九洩密案 黃國昌：輕判四個月 馬得了便宜還賣乖

2018-05-15 15:29

【重磅快評】傾聽北檢葬送司法獨立的「三秒歡呼」

2018-05-15 14:50

馬英九被判刑 王丹：若選易科罰金等於認罪

2018-05-15 14:30

馬英九：這是憲法訴訟 攸關總統職權 我一定上訴

2018-05-15 14:30

影／二審逆轉有罪 馬英九怒:我一定上訴！

2018-05-15 14:18

馬英九被控洩密遭判刑 將上訴到底

2018-05-15 14:17

馬英九：我一定會上訴 爭取不只是個人權益

2018-05-15 14:13

洩密案被判有罪 前總統馬英九：會上訴

2018-05-15 14:05

柯建銘：弄權一時 淒涼萬古 王金平：尊重司法

2018-05-15 14:04

國民黨：力挺馬上訴 不容正義盡成灰

2018-05-15 14:03

高院改判馬有罪 判決理由話說得重

2018-05-15 14:02

冷眼集／馬有罪？高院忽略總統、檢察總長職務權力

2018-05-15 14:01

力拚馬英九二審有罪 北檢派兩強棒共同蒞庭

2018-05-15 13:55

馬英九洩密案審不停？因分柯建銘自訴與公訴

2018-05-15 13:28

影／柯建銘籲馬英九認罪、不要再上訴

2018-05-15 12:51

從馬英九案看院際調解權 學者：「告朔餼羊」

2018-05-15 12:35

馬英九被判4個月 柯建銘：弄權一時 淒涼萬古

2018-05-15 12:09

判馬英九有罪 高院：身為國家元首 馬不足表率

2018-05-15 11:53

馬英九被判4個月 李彥秀：期待三審高院秉持司法獨立

2018-05-15 11:18

馬英九洩密案被判4個月 王金平說話了

2018-05-15 11:11

馬英九二審遭判4月 北檢邢泰釗辦公室傳出歡呼3秒鐘

2018-05-15 11:00

洩密案改判有罪 馬辦：陳師孟已造成寒蟬效應

2018-05-15 10:59
看更多

熱門文章

馬英九二審遭判4月 北檢邢泰釗辦公室傳出歡呼3秒鐘

2018-05-15 11:00

誰最愛告馬英九？ 1條領帶都曾讓他被告

2018-05-15 17:15

獨／立委兼職獨董 公督盟再爆許智傑半年領76萬餘元

2018-05-15 15:12

被爆兼差蓬萊島雜誌負責人 陳其邁：未支薪、今辭職

2018-05-15 20:53

【重磅快評】傾聽北檢葬送司法獨立的「三秒歡呼」

2018-05-15 14:50

馬英九洩密案被判4個月 王金平說話了

2018-05-15 11:11

判馬英九有罪 高院：身為國家元首 馬不足表率

2018-05-15 11:53

去他的「溫良恭儉讓」 碰上司法 馬英九瞬變死硬派

2018-05-16 08:00

從馬英九案看院際調解權 學者：「告朔餼羊」

2018-05-15 12:35

救觀光？觀光局砸四千萬 鼓勵旅遊團去這五縣市玩

2018-05-15 12:18

大鬆綁！外勞工作6年以上 可永久居留

2018-05-15 14:08

被爆料擔任京城銀行獨董 許智傑：即刻辭去獨董職務

2018-05-16 00:13

馬英九被判4個月 柯建銘：弄權一時 淒涼萬古

2018-05-15 12:09

感嘆柯文哲路線大挪移 簡余晏：柯P已經沒有真了

2018-05-15 13:05

陳致中指不懂法律 邱太三：他資歷能跟我比嗎

2018-05-15 17:34

每月實質總薪資逾5萬9？ 賴清德認了：超過半數人無

2018-05-16 00:11

國內旅遊選這5縣市 每人每天補助500元

2018-05-15 23:34

柯文哲：不禮讓我 難道禮讓丁守中？

2018-05-16 00:02

部落客參觀聯合國紐約總部 拿中華民國護照換證遭拒

2018-05-16 07:53

陳菊：新北市機車全台最多 汙染超過深澳電廠

2018-05-16 02:36

馬英九洩密案 黃國昌：輕判四個月 馬得了便宜還賣乖

2018-05-15 15:29

陳金德再出手！要撤銷救國團泳池地上物所有權

2018-05-15 11:45

連勝文：任何人皆不能高於法律 包括蔡英文

2018-05-15 18:51

馬英九被控洩密有罪 徐巧芯：原來關說是不能說的秘密

2018-05-15 20:49

若綠營不禮讓 柯文哲幕僚：來場君子之爭

2018-05-15 18:24

4千萬救觀光 為何選這5縣市？

2018-05-15 23:49

【即時短評】飲鴆止渴的台灣觀光 窮到只剩下錢

2018-05-15 23:21

謝長廷四點說明 李克強訪日他未坐鎮日本

2018-05-15 19:58

馬判刑 北檢：媒體報導傳歡呼聲係刻意渲染

2018-05-15 20:26

邱太三抨陳致中最無資格批他 陳致中:對事不對人

2018-05-15 23:58

馬英九：我一定會上訴 爭取不只是個人權益

2018-05-15 14:13

總統「院際調解權」 馬英九改判有罪關鍵

2018-05-16 00:26

獨／江啟臣宣布參選國民黨團總召：我會勇於承擔

2018-05-15 17:12

民進黨禮不禮讓柯文哲 今掀牌

2018-05-16 00:04

影／二審逆轉有罪 馬英九怒:我一定上訴！

2018-05-15 14:18

侯漢廷：按高院認知 馬英九應拒聽或聽了裝死？

2018-05-15 16:53

一張圖解柯P、民進黨和中共三角關係 沈富雄：各懷鬼胎

2018-05-15 12:25

小英民調低撇說是改革 孫大千：自我安慰最佳良藥

2018-05-16 08:31

救觀光補助5縣市 更慘的嘉義、南投卻被排除...

2018-05-15 22:13

新聞眼／高院判決 只見保護關說者？

2018-05-16 00:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top