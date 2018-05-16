馬英九無院際調解權？ 羅智強：法匠陷所有總統於不義

2018-05-16 10:17 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



台北地檢署起訴前總統馬英九洩密案，台北地院以馬英九是依總統的院際調解權判無罪，檢方上訴，二審昨依違反通保法改判4月，得易科罰金。北市大安文山區市議員參選人羅智強痛批二審判決非常荒唐離譜，將陷所有總統於不義，依此邏輯，難道總統不干涉司法有罪，干涉反而無罪？「這個不食人間煙火的法匠判決，是真正重創政府治理。」

北市大安文山區市議員參選人羅智強痛批二審判決非常荒唐離譜，將陷所有總統於不義。記者賴佩璇／攝影。 分享 facebook

北檢去年依違反刑法公務員洩密罪、通訊保障及監察法、個資法三罪嫌起訴馬英九，指馬處理前立法院長王金平與立委柯建銘關說司法案，為圖撤銷王黨籍、使其喪失國會龍頭寶座，將檢察總長黃世銘交付的專案報告洩給行政院長江宜樺、總統府副秘書長羅智強。

一審認定馬英九是行使專屬總統的爭議調解權而阻卻違法，依法不罰，判他無罪。但高院認為，馬英九構成洩密罪，且本案無關五院權限行使爭執，馬未行使憲法第44條所定「院際調解權」，也無召集相關院調解，因此無阻卻違法事由，罪即難逃。

羅智強今接受媒體訪問，指高院判決非常荒唐離譜，過去法院已三度判馬英九無罪，皆認定國家總統在處理有關院與院之間的爭議時，有院際調解權。這也是總統能去諮詢幕僚的權利，否則總統連遇到大事連幕僚都不能諮詢的話，豈不讓讓他變孤家寡人？二審卻推翻見解，令人費解也匪夷所思。

他指出，看了二審理由，指為何總統沒有院際調解權，在這件事情不能夠諮詢幕僚？是因總統在見到羅智強跟江宜樺時，兩人共同結論是「不干涉不指導」，因此「用不上院際調解權」。他驚呼，「天啊，這是什麼不可思議、倒果為因的邏輯啊？」

他認為，調解權的權限存在不代表他就要使用啊！難道反過來說，如果總統的手那天決定干涉、指導，就是行使院際調解權，反而才是無罪。「也就是說，干涉司法反而無罪，不干涉則有罪。」二審判決自相矛盾、邏輯反覆，非常荒唐。

他說，這也將陷所有總統於不義，請問蔡英文、陳水扁、李登輝所涉及的兩岸國防外交哪一項不是機密？這些機密難道只要跟總統府副秘書長、行政院長參商，就叫洩密？洩漏國防機密還會判更重。「這個不食人間煙火的法匠判決，是真正重創政府治理。」