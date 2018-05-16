馬英九另涉三中等案 陸續收尾

2018-05-16 00:21 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ／台北報導



分享 facebook

台北地檢署起訴前總統馬英九洩密案，二審改判有罪，北檢昨天表示尊重法院判決；據悉，馬另被控涉三中案等案，北檢近來已陸續收尾，近期可望就已調查清楚部分先結案。

馬英九除遭北檢起訴涉洩密案外，還有三中案、大巨蛋案、國發院土地案、富邦併北銀案等四大案。三中案部分，檢方掌握多段開會關鍵錄音，除到國民黨黨部調閱大量常會會議紀錄，並曾赴協助國民黨處理黨產交易的眾達、理律、李永然等多家曾協助處理黨產交易的法律事務所調閱資料後，帶回二○○四年國民黨與華夏交易案的買家「亞太梧桐」相關契約文件，及三中交易相關契約文件。

據悉，法院判決出爐後，台北地檢署檢察長邢泰釗辦公室傳出連走廊都聽得見的驚呼聲，但北檢表示，當時有多位同仁在檢察長辦公室討論專案，聽聞二審改判而有所討論事所必然，並沒有「歡聲雷動」。北檢強調，對任何起訴案件均秉持哀矜勿喜之心，絕無所謂「渾然忘卻司法獨立公正形象之重要」，而「得意忘形」之情形。

馬遭判刑四月 邱太三：量刑合理

【記者王聖藜／台北報導】前總統馬英九被控違反通訊保障及監察法案，台灣高等法院昨天判決馬英九有期徒刑四月。宣判時，法務部長邱太三正在接受廣播節目專訪，邱對於刑度表示，洩漏國防以外機密是輕罪，「覺得量刑還好、合理」。