馬：若我回家睡大覺 才叫不足表率

2018-05-16 00:38 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ／台北報導



前總統馬英九昨天出席沈春池文教基金會「遷臺歷史記憶庫搶救計畫」發布記者會。 記者邱德祥／攝影 分享 facebook

前總統馬英九因教唆洩密案二審被判刑四個月，針對高院合議庭認為，馬英九輕率洩漏偵查秘密及個人資料，顯不足為表率，馬英九怒批，面對這樣的一個案子，「我如果回家睡大覺，這才叫做不足表率」。

被問到法官認為馬英九的作法不合院際調解權，馬英九表示，實際上在過去已經有不少成案，他在答辯書已說得非常清楚。至於警大教授葉毓蘭建議馬英九接受判刑，讓全民檢驗，乾脆二○二○選總統，表達對司法不公的抗議，馬英九則回應「我一定會上訴」。

馬英九辦公室指出，二○一七年十月柯建銘自訴馬英九洩密案，同樣是高院的判決，但判馬英九無罪，當時判決從憲法角度，認定總統是憲法上行政機關、最高行政首長。從事實層面來看，並非虛位元首。行政院長由總統直接認定，無須立法院同意，中央部會首長，常由總統和行政院長共同會商後決定，行政院長可以說是總統的幕僚長。

馬辦發言人徐巧芯質疑，當時法官認為總統有中華民國憲法的權力，這次同樣是高院判決，對洩密案的見解卻完全不同，「那麼大的案子，結果你認為總統不需要處理？」另外，徐巧芯指出，此案的判決，不免讓人擔心，監察委員陳師孟上任前宣示，要查辦審理馬英九案及「辦綠不辦藍」的法官，是否已在法界造成寒蟬效應。馬英九對此也表示，兩者是否有關，社會自有公評。

徐巧芯表示，任何中華民國總統都不可能讓自己的行政院長看到媒體報導後，才倉促面對類似本案立法院長與反對黨大黨鞭聯手關說司法個案事件。馬英九當時電召行政院長江宜樺與總統府副秘書長羅智強會商因應可能發生的憲政風暴，是負責的總統應做的事，判決未考慮總統對憲法的承諾與對國家的責任。