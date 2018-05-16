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新聞眼／高院判決 只見保護關說者？

2018-05-16 00:25聯合報 本報記者王聖藜

針對洩密案被判有罪，前總統馬英九表示一定會上訴。 記者邱德祥／攝影
針對洩密案被判有罪，前總統馬英九表示一定會上訴。 記者邱德祥／攝影
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馬英九處理立委涉關說被檢察官指控洩密，台灣高等法院撤銷一審無罪判決，認定馬將立委個人資料轉知行政院長有罪，還損害柯建銘的人格權，此一有罪判決壓縮總統面臨政治上危機的處分權限，限制總統在憲法機關間的調解權。

高院在判決馬英九的判決理由中，對於馬得知有關貪汙法官陳榮和財產來源不明案、立委柯建銘辦公室涉嫌為前台南縣議長吳健保假釋關說案、柯建銘與立法院長王金平為柯的官司關說案等相關訊息後，邀行政院長、總統府副秘書長討論這些偵查中案件，「並無維護國家安全或增進公共利益之必要」，馬英九是無故洩漏因職務得知的監聽秘密，意圖損害柯建銘人格權利益而假借總統權力蒐集特定資料。

高院合議庭關心柯建銘的人格權是否因關說案受損，但對於當時身為總統的馬英九得知國會議長、在野黨黨鞭涉司法關說時，是否該馬耳東風、袖手旁觀、坐視事態惡化？還是有責任依職權作妥適的政治危機處置？高院的有罪判決，顯然認為馬就算得知相關訊息，仍應按兵不動，交由國會自律等機制處理。

高院在判決中高舉憲法是人民基本權利保障書，只要不妨害社會秩序、公共利益均受憲法保障，更強調以馬英九擁有哈佛大學法學博士的身分，對於人民隱私權、通訊秘密及資訊自主權的期待，是普世共維價值，但在得知相關司法弊端的監聽資訊時卻輕率予以洩漏。

關說司法的立法委員人格權，應受到法律保障，被判決認為是要維護的個人法益，不過，立委向行政部門關說自己的案件，紊亂五權分立原則，破壞國家體制，國家利益難道沒受到侵害？現實狀況是，國會自律機制，就國會議長及在野黨鞭關說，根本無所作為。

高院判決只見保護涉關說立委的權益，卻沒見思考總統處理憲政危機的需求，真的符合民眾憲政保障人權的核心價值？

柯建銘馬英九台灣高等法院王金平

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