北檢澄清馬案逆轉 檢察長室絕無歡呼聲

2018-05-15 23:18 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



有媒體報導馬前總統馬英九因違反通訊保障及監 察法等案件，今天上午遭台灣高等法院判處有期徒刑 4月，當時北檢檢察長邢泰釗辦公室立即傳出「歡呼聲」;北檢指出，此未經查證，且刻意渲染，令人遺憾。

北檢聲明指出，北檢秉持哀矜勿喜之心，尊重高等法院刑事判決，請外界勿做無謂之誇大，保留檢察官純淨之辦案空間。

有媒體未經查證刻意渲染事實令人遺憾，有媒體謂本署檢察長辦公室「歡聲雷動」、「歡呼聲達三秒」 ，均係未經查證，且刻意渲染。

北檢指出，今日上午 9 時 30 分，有多位同仁在檢察長辦公室舉行專案會 議，期間適聞高等法院前揭判決結果，會議同仁因二審改判而有所討論，事所必然，絕無上述之誇張情節。

在被告獲判有罪之際，切盼勿以所謂「三秒歡呼」等渲染之 詞，刻意引導國人激化對立。

北檢指出，該署秉持客觀中立，就被告有利不利之事項均詳加公正調 查，即令被告前就該署訊問對其有利事項保持緘默，該署均予以尊重。

北檢偵辦所有之刑事案件，均依刑事訴訟法第 2 條第 1 項，「實施刑事訴訟程序之公務員，就該管案件，應於被告有 利及不利之情形，一律注意。」