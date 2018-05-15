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北檢澄清馬案逆轉 檢察長室絕無歡呼聲

2018-05-15 23:18聯合報 記者張宏業╱即時報導

有媒體報導馬前總統馬英九因違反通訊保障及監 察法等案件，今天上午遭台灣高等法院判處有期徒刑 4月，當時北檢檢察長邢泰釗辦公室立即傳出「歡呼聲」;北檢指出，此未經查證，且刻意渲染，令人遺憾。

北檢聲明指出，北檢秉持哀矜勿喜之心，尊重高等法院刑事判決，請外界勿做無謂之誇大，保留檢察官純淨之辦案空間。

有媒體未經查證刻意渲染事實令人遺憾，有媒體謂本署檢察長辦公室「歡聲雷動」、「歡呼聲達三秒」 ，均係未經查證，且刻意渲染。

北檢指出，今日上午 9 時 30 分，有多位同仁在檢察長辦公室舉行專案會 議，期間適聞高等法院前揭判決結果，會議同仁因二審改判而有所討論，事所必然，絕無上述之誇張情節。

在被告獲判有罪之際，切盼勿以所謂「三秒歡呼」等渲染之 詞，刻意引導國人激化對立。

北檢指出，該署秉持客觀中立，就被告有利不利之事項均詳加公正調 查，即令被告前就該署訊問對其有利事項保持緘默，該署均予以尊重。

北檢偵辦所有之刑事案件，均依刑事訴訟法第 2 條第 1 項，「實施刑事訴訟程序之公務員，就該管案件，應於被告有 利及不利之情形，一律注意。」

馬九自 2016 年 7 月以 來，本署北檢對其經國人告發所涉刑事案件，已簽結 190 件， 不起訴 4 案，足見本署偵辦被告相關案件，檢察官均依據 法律確信秉公辦理。

北檢澄清，馬英九判決有罪時，檢察長邢泰釗辦公室絕無歡呼三秒。圖／報系資料照
北檢澄清，馬英九判決有罪時，檢察長邢泰釗辦公室絕無歡呼三秒。圖／報系資料照
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刑事訴訟台灣高等法院公務員

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