去他的「溫良恭儉讓」 碰上司法 馬英九瞬變死硬派

2018-05-16 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ／報導



前總統馬英九在民國102年的王金平柯建銘關說案中涉嫌洩密，卸任後遭檢方起訴，先前一審無罪，昨天上午二審宣判，以馬英九違反通訊保障監察法，判處馬英九4個月徒刑，得易科罰金。這是馬英九生平第一次被判有罪，也使他繼陳水扁之後，成為第二位遭判有罪的中華民國總統。

馬英九下午出面表示，本案是憲法訴訟，他爭取的不只是個人權益，也包括中華民國未來總統的權限不應該受到限制。這次判決和先前三個相關判決的結果認定不一樣，問題必須要釐清，因此一定會上訴。

馬英九前總統（中）針對洩密案被判有罪，表示會上訴到底。 記者邱德祥╱攝影 分享 facebook

高院合議庭認為，馬英九「輕率洩漏偵查秘密及個人資料，顯不足為表率」，馬英九回批：面對這樣的一個案子，自己如果回家睡大覺，這才叫做不足表率。

馬英九常被民眾甚至自己人酸「溫良恭儉讓」，不過碰上司法議題，馬英九卻都展現了相當的強勢態度，絲毫沒有溫良恭儉讓的樣子。不過面對司法，這樣直來直往到底是好是壞，恐怕就難說了。

因特別費案請辭黨主席 槓上侯寬仁 宣布參選總統

李登輝總統時代，馬英九（右）擔任法務部長，曾因查察賄選過度積極而被迫請辭。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

踏入政壇以來，馬英九除了英挺外表，清廉形象更是最大本錢。李登輝總統時代，他擔任法務部長，因為查察賄選過度積極而被迫請辭，輿論譁然，也使「小馬哥」的道德形象到達高點。

香港導演麥當雄的電影「情義之西西里島」（港名「黑金」），更出現以他為藍本的角色。

民國93年國親意外痛失總統寶座後，馬英九就被泛藍視為新一代領袖。94年他在黨主席選舉中，以壓倒性多數擊敗王金平，同年底縣市長選舉更獲大勝，把民進黨壓縮在濁水溪以南。

2007年高檢署檢察官侯寬仁，以貪汙治罪條例的「利用職務機會詐取財物」罪起訴馬英九。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

眼見馬英九成為下屆總統超熱門人選，綠營發動法律攻勢，指控馬英九在台北市長任內，將特別費據有己有。高檢署檢察官侯寬仁於96年2月13日以貪汙治罪條例的「利用職務機會詐取財物」罪起訴馬英九。

馬英九當晚宣布辭去黨主席，並宣布參加第二年的總統大選。第二年3月22日，他成為中華民國行憲後第12任總統。得票數765萬9014票，是總統直選以來空前絕後的數字。

至於特別費案，96年8月14日，一審宣判馬英九無罪。12月28日，二審維持原判。97年4月24日，最高法院駁回上訴，確定馬英九無罪。

其實馬英九擔任法務部長任內，侯寬仁擔任台北地檢署檢察官。馬英九曾替侯寬仁證婚，在立院備詢時，也曾公開肯定侯的表現，支持打擊不法。

侯寬仁在法界雖以不畏強權、勇於偵辦大案著稱，例如周人蔘案、太極門案和羅福助家族超貸案等。但其激烈個性也引發很大爭議，他上訴案件的最後判決，往往呈現與檢方認定出現極大落差。

而在起訴馬英九後，律師質疑證人筆錄造假，侯寬仁竟透過媒體公開表示，考慮對馬英九及律師提出告訴。

陳師孟3月時宣布，將調查馬英九在總統任內要求議處侯寬仁執行職務缺失一事。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

對於帶頭起訴自己的當年愛將，馬英九是否心存報復？一直是反馬人士指控重點。今年3月，陳師孟宣布，將調查馬英九在總統任內向時任法務部長王清峰「下條子」，要求議處侯寬仁執行職務缺失，明顯妨害司法公正。

司法關說案堅持鍘王 國民黨和自己都受重傷

馬王政爭時，王金平（右）運用法院假處分保住黨籍與院長寶座，馬英九（左）政壇威信大失。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民國102年8月，時任立法院長的王金平，涉嫌替民進黨立院總召柯建銘關說司法判決。特偵組得知情資後，檢察總長黃世銘於31日午夜赴總統官邸向馬英九報告。隨後政壇爆發馬王之爭，王金平運用法院假處分保住黨籍與院長寶座，馬英九政壇威信大失。

第二年太陽花學運，把馬政府氣數徹底擊潰，抗議學生得以長期盤據立院，外界多認為王金平是關鍵。

馬英九「鍘王」失敗，本身反遭反噬。先是黃世銘在103年3月21日，因違反通訊保障監察法與洩密罪，一審被判有期徒刑1年2個月，次年2月，高等法院改判1年3個月，得易科罰金，全案定讞。馬英九105年卸任後，不再受刑事追訴之保護，立刻各方的法庭控訴紛至沓來，總計告發他的案件超過三位數。

事後不少政壇人士都認為，以馬英九當時獲得的資訊，若採用其他方式如提供給媒體爆料，可能對王金平殺傷力更大，但馬英九卻決定自己親上火線鍘王。馬英九對司法的毫不妥協，卻毫無疑問在政治上造成傷害。

如今馬英九不僅因此案繼續纏訟中，還與律師陳長文一起推動「訂定防礙司法公正罪公投」，準備將司法關說的是非對錯，交給全民公決。

二次金改扁無罪 應輿論推動法官法

陳水扁被控利用二次金改，向國泰、元大等業者收賄新台幣六億餘元，台北地院一審宣判陳水扁等21名被告全部無罪。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

陳水扁總統下台後，被控利用二次金改，向國泰、元大等業者收賄新台幣六億餘元。99年11月5日台北地院一審宣判，陳水扁夫婦等21名被告全部無罪。

審判長周占春的理由是，業者雖曾給付扁家巨額資金，但金控合併不是憲法列舉的總統職權，檢方也無法證明對價關係，不構成「職務上收賄」。

此一判決引發輿論譁然，國民黨立委提案臨時改審「法官法」，要求建立不適任法官的退場機制。9日馬英九邀集行政、立法、司法院長及相關官員餐敘，表示雖不能干涉審判中個案，但對部分法官作出違背人民合理期待的判決，他不會漠視人民的失望與憤怒，「這些聲音我都聽見了，也認真放在心上」。

此後二次金改案的二、三審，法官均改採「實質影響力說」，認為陳水扁以總統之尊，的確可以影響金改的政策，因此判決陳水扁18年徒刑、吳淑珍11年。

今年5月14日，以「挺扁打藍」著稱的監委陳師孟，宣布將調查馬英九干預司法公正。理由就是當初馬英九這場晚宴，涉嫌恫嚇或誘使審判機關，對二次金改案作出不利判決。

邢泰釗成新一代馬英九殺手 馬多次對槓

以「打馬」著稱的北檢檢察長邢泰釗。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

以「打馬」著稱的檢察官有除了侯寬仁，就是接掌北檢後對馬英九「千刀萬里追」的北檢檢察長邢泰釗。

至於邢泰釗，在馬政府第二任法務部長曾勇夫時，將他由屏東地檢署檢察長擢升為高雄地檢署檢察長。邢泰釗任內大舉偵辦賄選案件，一年半之內，南部地區的國民黨立委、議員、鄉鎮長被起訴者竟有26人之多，績效全國第一。

但邢泰釗也遭國民黨民代指控「辦藍不辦綠」，尤其太太朱富美曾任行政院長張俊雄辦公室主任，更引發有黨派立場的質疑。最後法務部將其明升暗降，調任金門高分檢檢察長。當時包括民間司改會、檢察官協會及基層檢察官，全都對此大反彈。

在外界抨擊下，次長陳守煌不小心說出實話：「考量邢泰釗查賄太辛苦，部長為了他好，讓他休息。」法界因此對馬英九多不諒解，認為他當初就是因為查賄被趕下台，如今自己身為總統，卻也重蹈覆轍。

105年蔡政府上任後，立刻將沈潛數年的邢泰釗，由花蓮高分檢冷衙門調任法務部次長。旋即又派他出掌台北地檢署，被視為是為「打馬」特別安排。

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果然邢泰釗上任後，積極追查三中、大巨蛋、富邦金合併北銀等馬英九舊案，不但多次傳訊馬英九馬拉松問話，並且立刻有特定媒體配合洩漏偵訊內容。對此馬英九憤而控告邢泰釗洩密，並要求移轉管轄。

近來馬英九因三中案被傳訊，甚至行使「緘默權」以示無言的抗議。而在北檢調查期間，雙方新聞稿和對外發言之你來我往、針鋒相對，也為歷來司法案件所罕見。