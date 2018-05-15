馬英九被控洩密案有罪 鍾沛君：民進黨要給深綠交代

2018-05-15 21:08 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



前總統馬英九遭北檢起訴洩密，一審獲判無罪，但今高院二審改判馬4個月有期徒刑。國民黨發言人鍾沛君表示，民進黨政府法辦馬英九只是一種手段，就像推出扁粉陳師孟這種監委也只是一個棋子，目的不外乎就是給「深綠」一個交代。