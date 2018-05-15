馬判刑 北檢：媒體報導傳歡呼聲係刻意渲染

2018-05-15 20:26 中央社 台北15日電



前總統馬英九。聯合報系記者邱德祥/攝影 分享 facebook 前總統馬英九被控洩密等案，高院今天改判馬英九4月徒刑。媒體報導，此結果一出，北檢檢察長辦公室傳出3秒歡呼聲；對此北檢今晚發布新聞稿澄清，表示無此誇張情節。

馬英九被控洩密等案遭台北地檢署起訴，一審獲判無罪。全案經上訴，二審台灣高等法院今天撤銷原判決，依違反通保法改判馬英九4月徒刑，得易科罰金，全案可上訴。

媒體報導，此判決結果一出，北檢檢察長邢泰釗辦公室傳出3秒歡呼聲等情況；台北地檢署晚間發布新聞稿說明。

新聞稿指出，北檢偵辦任何刑事案件均秉持哀矜勿喜之心，請外界勿做無謂的誇大，保留檢察官純淨的辦案空間。有媒體所謂北檢檢察長辦公室「歡聲雷動」、「歡呼聲達3秒」等情況，均是未經查證且刻意渲染之詞，令人遺憾。

新聞稿提到，今天上午9時30分，北檢有多位同仁在檢察長辦公室舉行專案會議，期間適聞高院對馬英九被訴洩密案的判決結果，會議同仁因二審改判而有所討論，事所必然，但絕無上述誇張情節。

北檢強調，在馬英九獲判有罪之際，切盼勿以所謂「3秒歡呼」等渲染之詞，刻意引導國人激化對立。

北檢也說，馬英九自前年7月以來，被人告發所涉刑事案件部分已簽結190件、不起訴4案，足見偵辦馬英九相關案件，檢察官均依據法律確信秉公辦理。