連勝文：任何人皆不能高於法律 包括蔡英文

2018-05-15 18:51 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



國民黨中央委員連勝文。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 前總統馬英九涉洩密案，高等法院今天改判4個月有期徒刑，國民黨中央委員連勝文在臉書貼文質疑，馬英九今天二審被判有罪，而對比起好像沒事一樣、每天在外面逍遙自在的陳水扁，有時候真的不了解司法的標準何在？

連勝文表示，不管你喜不喜歡馬英九，也不論馬英九對國民黨功過如何，至少他選擇面對司法，因此我們也希望今天這個判決，不是政治力影響的結果。

連勝文說，我們堅決認為，任何人皆不能高於法律，包括蔡英文！否則台灣的司法在這幾年來，透過許多人努力，好不容易建立的公信力，將被破壞殆盡！