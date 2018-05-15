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關說疑案牽連廣 僅馬英九黃世銘陷有罪判決

2018-05-15 17:23中央社 台北15日電

前總統馬英九。 圖／聯合報系資料照片
前總統馬英九。 圖／聯合報系資料照片
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一連3封「重大司法風紀事件」結案記者會簡訊，掀起特偵組失誤監聽立院、總長洩密總統風暴，更牽連多名立委、檢察首長，前檢察總長黃世銘遭判刑確定；前總統馬英九二審改判有罪。

已解散的最高法院檢察署特別偵查組偵辦前台灣高等法院法官陳榮和涉嫌財產來源不明罪，意外發現民主進步黨籍立法委員柯建銘疑涉關說前台南縣議會議長吳健保假釋案，因此進一步聲請監聽柯建銘。

民國102年6月間，承辦檢察官鄭深元發現，柯建銘疑委請時任立法院院長王金平，向時任法務部長曾勇夫、台灣高檢署檢察長陳守煌關說他所涉的全民電通更一審案，希望檢察官不要上訴。

特偵組為調查關說案，監聽時任台高檢檢察官林秀濤。同年8月31日晚間，康芮颱風襲台，台北降下豪雨，特偵組仍在偵訊關說案證人時，黃世銘已帶著「最高法院檢察署特別偵查組專案報告102.9.1」求見馬英九。

黃世銘事後解釋，林秀濤8月31日應訊時情緒不穩且揚言報告陳守煌，為免案情曝光引起動盪與政局不安等理由，決定求見馬英九。

馬英九聽取黃世銘報告後，電召時任行政院長江宜樺與總統府副秘書長羅智強到寓所，轉述報告內容；9月1日中午，黃二度到總統寓所交付專案資料，另於9月4日向江宜樺報告案情，9月5日簽結關說案。

9月6日，特偵組連傳3封將召開「重大司法風紀事件」結案記者會的採訪通知，還請媒體「準時參加，切勿錯過」。由時任代理發言人楊榮宗主持記者會，指控曾勇夫、陳守煌接受關說，並將柯建銘、王金平通訊監察譯文洩漏給媒體。

記者會後，民進黨立院黨團爆料特偵組監聽立院總機，黃世銘為此在9月28日親上火線召開記者會，對失誤監聽鞠躬道歉。法務部專案小組、檢察官評鑑委員會也為監聽案、關說案展開調查。

台北地檢署先行起訴黃世銘，黃在一審有罪後信守承諾辭去總長一職，後被判刑1年3月得易科罰金定讞，遭林秀濤、柯建銘民事求償也敗訴。

馬英九則是在卸任後遭北檢起訴、柯建銘提起自訴，北檢起訴部分一審無罪，二審逆轉改判有罪，柯建銘自訴部分則無罪確定。

曾勇夫為此案辭去法務部長，陳守煌則在最高法院檢察署退休後轉任律師，鄭深元、楊榮宗也都轉任律師，全案僅黃世銘有罪確定，馬英九二審雖改判有罪，仍可上訴。

柯建銘黃世銘馬英九

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