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誰最愛告馬英九？ 1條領帶都曾讓他被告

獨／立委兼職獨董 公督盟爆綠委許智傑半年領76萬餘元

誰最愛告馬英九？ 1條領帶都曾讓他被告

2018-05-15 17:15聯合晚報 賴佩璇程平陳易辰、李彥民、邱菀苓、蔡佩芸／製作

前總統馬英九教唆洩密案，高院二審判4個月徒刑，得易科罰金。馬英九自從政以來，被告...
前總統馬英九教唆洩密案，高院二審判4個月徒刑，得易科罰金。馬英九自從政以來，被告的案件超過百起，這是第一次被判有罪。 圖／聯合報系資料照片
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民進黨前發言人律師黃帝穎等人告發前總統馬英九教唆洩密案，高院今天依通保法判馬英九4個月徒刑，得易科罰金。其實馬英九自從政以來，被告的案件早就超過百起，這是第一次被判有罪，在他的被告人生中暫時列為敗戰候選，其餘絕大多數由於沒有直接證據被檢察官簽結，而在這數百案中，最愛告馬英九的人就是黃帝穎，一共告了馬英九4次。

黃帝穎告4次最多 1暫勝2敗

永社、台灣北社、台灣教授協會，委請律師黃帝穎（左二）曾告發馬英九洩密馬習會。 圖...
永社、台灣北社、台灣教授協會，委請律師黃帝穎（左二）曾告發馬英九洩密馬習會。 圖／聯合報系資料照片
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黃帝穎一共告了馬英九4次，除了這起教唆洩密案，黃帝穎還針對大巨蛋圖利遠雄案、馬習會洩密案及財產來源不明案對馬英九提告，其中馬習會洩密案及財產來源不明案已經簽結不起訴，大巨蛋圖利遠雄案仍在偵辦中，至於教唆洩密，雖然目前二審馬英九被判有罪，但馬英九強調他一定上訴，最後誰勝誰負，還不知道。

顏聖冠2敗 曾為馬小九告馬

馬英九特別費案獲判無罪，當時台北市議員顏聖冠（左）、莊瑞雄到法院外表達對判決的不...
馬英九特別費案獲判無罪，當時台北市議員顏聖冠（左）、莊瑞雄到法院外表達對判決的不滿。 圖／聯合報系資料照片
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台北市議員顏聖冠也告過馬英九二次，分別是馬英九用特別費養馬小九及貓空纜車案，但分別因為所涉違反的法條已廢止其刑罰，以及告發人後來都不去作證，最後馬英九均獲不起訴。

許添財、郭美珠 各1敗

前台南市長許添財曾為國民黨推出有關地制法的電視廣告，告馬英九、金溥聰涉嫌加重誹謗...
前台南市長許添財曾為國民黨推出有關地制法的電視廣告，告馬英九、金溥聰涉嫌加重誹謗。 圖／聯合報系資料照片
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在馬英九被告的數百案中，告發人還包含前副總統呂秀蓮、台北市長柯文哲、前台南市長許添財及藝人郭美珠等人。

許添財因不滿2010年五都升格期間，國民黨推出有關地制法的電視廣告，指許添財支持五都升格後的鄉鎮民代轉換有給職，因此指控當時任國民黨主席的馬英九加重誹謗，但北檢認為此事可受公評，馬英九不起訴。

25萬標領帶沒拿到 郭美珠告馬詐欺

藝人郭美珠。 圖／聯合報系資料照片
藝人郭美珠。 圖／聯合報系資料照片
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郭美珠則聲稱曾在拍賣會上以25萬元標得馬英九的領帶，但事隔多年卻沒收到貨，因此告馬英九詐欺。但馬的委任律師稱馬根本沒同意賣領帶，最後檢察官認定認為雙方認知有誤，馬未詐欺，全案簽結；郭美珠向法院提民事求償也敗訴。

呂秀蓮、柯文哲都告馬圖利 纏鬥中

馬英九市長任內被控賤賣台北銀行、圖利富邦金控案，前副總統呂秀蓮出庭直指北富銀案有...
馬英九市長任內被控賤賣台北銀行、圖利富邦金控案，前副總統呂秀蓮出庭直指北富銀案有10大爭議點。 圖／聯合報系資料照片
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呂秀蓮則是質疑北市銀遭馬英九執政的北市府賤賣，圖利富邦金控，因此控告馬英九涉犯圖利罪；柯文哲則是以現任市長法人身分，針對大巨蛋案代表北市府告發馬英九圖利遠雄，不過目前這二起案件還在偵查中，會不會讓馬英九再添敗績，還有待司法定奪。

柯文哲針對大巨蛋案代表北市府發馬英九圖利遠雄。 圖／聯合報系資料照片
柯文哲針對大巨蛋案代表北市府發馬英九圖利遠雄。 圖／聯合報系資料照片
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近一年簽結160件 北檢強調不打假球

其實根據台北地檢署的統計，自去年7月1日邢泰釗出任檢察長以來，北檢對馬英九所涉刑案，已簽結160件、不起訴4件，目前還在偵辦中的除了大巨蛋圖利案，還有賤賣中廣等黨產案、賤賣國發院土地、富邦併北銀案及侵占國民黨黨產2000億元案。不過北檢強調，偵辦馬英九相關案件，均是依據法律確信秉公辦理，絕無任何政治立場考量。

不過，就在馬英九今天的判決出爐瞬間，邢泰釗辦公室隨即傳出長達3秒的歡呼聲...。

製表／賴佩璇
製表／賴佩璇
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