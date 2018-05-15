親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
馬洩密案判有罪
政院開藥救低薪
九合一選戰焦點
柯文哲向綠輸誠
蔡總統聲望調查
政治
軍事
綜合

義大利知名飯店員工爆集體性侵遊客 嫌犯秀照片露餡

馬英九：我一定會上訴 爭取不只是個人權益

2018-05-15 14:13聯合報 記者周志豪╱即時報導

前總統馬英九被控洩密等案遭北檢起訴，一審獲判無罪。高院今二審宣判，逆轉改判馬英九有罪，應處4個月有期徒刑。馬英九表示，面對這樣的一個案子，他如果回家睡大覺，這才叫做不足表率，「我一定會上訴」。

馬英九表示，今天的判決跟先前3個相關判決的結果認定不一樣，所以這個問題必須要釐清；這個案子是一宗憲法訴訟，他爭取的不只是他個人的權益，也包括中華民國未來總統的權限不應該受到限制，因此他一定要去釐清這個問題。

前總統馬英九下午出席沈春池文教基金會「遷臺歷史記憶庫搶救計畫」發布記者會，針對洩...
前總統馬英九下午出席沈春池文教基金會「遷臺歷史記憶庫搶救計畫」發布記者會，針對洩密案被判有罪，馬前總統表示：會上訴。記者邱德祥/攝影
分享

馬英九中華民國

相關新聞

判馬英九有罪 高院：身為國家元首 馬不足表率

2018-05-15 11:53

馬英九被「突襲」改判有罪 還好去年釋憲可上訴三審

2018-05-15 10:33

馬英九二審遭判4月 北檢邢泰釗辦公室傳出歡呼3秒鐘

2018-05-15 11:00

被控教唆黃世銘洩密 馬英九這部分無罪

2018-05-15 12:06

馬英九被控洩密遭判刑 將上訴到底

2018-05-15 14:17

洩密案被判有罪 前總統馬英九：會上訴

2018-05-15 14:05

柯建銘：弄權一時 淒涼萬古 王金平：尊重司法

2018-05-15 14:04

國民黨：力挺馬上訴 不容正義盡成灰

2018-05-15 14:03

高院改判馬有罪 判決理由話說得重

2018-05-15 14:02

冷眼集／馬有罪？高院忽略總統、檢察總長職務權力

2018-05-15 14:01

力拚馬英九二審有罪 北檢派兩強棒共同蒞庭

2018-05-15 13:55

馬英九洩密案審不停？因分柯建銘自訴與公訴

2018-05-15 13:28

影／柯建銘籲馬英九認罪、不要再上訴

2018-05-15 12:51

從馬英九案看院際調解權 學者：「告朔餼羊」

2018-05-15 12:35

馬英九被判4個月 柯建銘：弄權一時 淒涼萬古

2018-05-15 12:09

馬英九被判4個月 李彥秀：期待三審高院秉持司法獨立

2018-05-15 11:18

馬英九洩密案被判4個月 王金平說話了

2018-05-15 11:11

洩密案改判有罪 馬辦：陳師孟已造成寒蟬效應

2018-05-15 10:59

馬英九洩密案被判4個月 羅智強：反司法關説者亡

2018-05-15 10:49

馬英九判有罪 葉毓蘭：關四個月轉大人 再選總統

2018-05-15 10:48

馬英九被控洩密改判有罪 北檢：尊重司法判決

2018-05-15 10:20

馬英九被控洩密有罪 二審依通保法判4個月

2018-05-15 10:03
看更多

熱門文章

馬英九被控洩密有罪 二審依通保法判4個月

2018-05-15 10:03

馬英九二審遭判4月 北檢邢泰釗辦公室傳出歡呼3秒鐘

2018-05-15 11:00

酸低薪...10大幹話王出列 第一名的話是他說的

2018-05-15 08:00

梁文傑指他在柯P道歉後致電 張善政：我會做這種蠢事嗎

2018-05-14 21:31

陳師孟對馬英九出手 查他涉嫌妨礙司法公正

2018-05-14 15:31

判馬英九有罪 高院：身為國家元首 馬不足表率

2018-05-15 11:53

馬英九被「突襲」改判有罪 還好去年釋憲可上訴三審

2018-05-15 10:33

陳師孟申請調查馬英九 徐巧芯批：要不要先查自己？

2018-05-14 16:53

馬英九洩密案被判4個月 王金平說話了

2018-05-15 11:11

從馬英九案看院際調解權 學者：「告朔餼羊」

2018-05-15 12:35

蔡英文不滿意度持續攀升 孫大千列五大豬隊友

2018-05-15 08:10

實質總薪資近6萬上班族無感 一張表看懂薪資名目

2018-05-14 23:39

柯文哲從素人變政治老千？扁：原先我是不相信的

2018-05-15 08:46

小英「招兵」說…不只網友噓 扁也酸「三軍統帥」

2018-05-15 09:00

NCC發出公文 TBC即時復播民視新聞台

2018-05-14 20:14

「移工拉低平均薪資？」政院5藥方救低薪 但一席話惹議

2018-05-15 00:36

賴揆端出低薪政策 勞團批：把台灣勞工當傻子耍

2018-05-14 22:34

馬英九判有罪 葉毓蘭：關四個月轉大人 再選總統

2018-05-15 10:48

「拔財」換將 有可能是誤打進市政府的烏龍電話而起？

2018-05-14 23:08

政府解決低薪政策被罵翻不見國民黨 孫大千：又神隱？

2018-05-15 09:04

感嘆柯文哲路線大挪移 簡余晏：柯P已經沒有真了

2018-05-15 13:05

陳金德再出手！要撤銷救國團泳池地上物所有權

2018-05-15 11:45

平均薪資低怪移工 侯漢廷：沒軍公教可卸責就牽拖？

2018-05-15 06:44

馬英九被判4個月 柯建銘：弄權一時 淒涼萬古

2018-05-15 12:09

中共運八電子干擾機 上午在海峽中線以西活動

2018-05-14 16:34

影／國防部證實 沱江級巡邏艦將加快量產

2018-05-14 17:08

經濟解析／實質總薪資近6萬？ 政府薪資統計太「離地」

2018-05-14 20:47

防偽貼紙護照55萬本發完 無貼紙護照登場

2018-05-14 17:19

梁文傑爆張善政曾打給蔡壁如 丁守中：太瞎了

2018-05-14 22:02

【重磅快評】施俊吉變出59852 小英滿意這堂數學課嗎？

2018-05-15 10:10

陸客財力證明調降為10萬 學者看衰：台灣倒貼也沒用

2018-05-15 10:30

金管會：金融業平均8.6萬元 拉高全國薪資水準

2018-05-15 09:59

低薪原因扯到全球化 包正豪：當我們白癡嗎？

2018-05-15 10:30

張善政打給蔡壁如說「穩贏」？柯P：不可能啦

2018-05-15 09:24

軍公教年改釋憲 國親、無盟立委加入

2018-05-15 00:36

NCC要求復播民視 TBC：已做好準備

2018-05-14 16:27

陳師孟要查馬英九 馬辦：先查自己

2018-05-15 00:31

國民黨否認「拔財」換將 許明財仍是新竹市長提名人

2018-05-14 16:59

賴清德今將宣布 推出新經濟移民法草案

2018-05-15 05:54

脫黨參選是選項嗎？ 姚文智：不需要在最後2天叫陣

2018-05-14 15:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top