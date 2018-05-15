馬英九：我一定會上訴 爭取不只是個人權益

2018-05-15 14:13 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



前總統馬英九被控洩密等案遭北檢起訴，一審獲判無罪。高院今二審宣判，逆轉改判馬英九有罪，應處4個月有期徒刑。馬英九表示，面對這樣的一個案子，他如果回家睡大覺，這才叫做不足表率，「我一定會上訴」。