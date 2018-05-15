力拚馬英九二審有罪 北檢派兩強棒共同蒞庭

2018-05-15 13:55 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



台北地檢署起訴前總統馬英九洩密案，台北地院以馬英九是依總統的院際調解權判無罪，北檢上訴後指派梁光宗、蕭永昌兩位檢察官負責和高檢公訴共同蒞庭，還委託法律學者出示意見書，卯足全力拼有罪，二審改依違反通保法判4月，得易科罰金。但經過釋字752號、「刑事訴訟法」部分條文修正後，本案得上訴第三審，展開「法律戰」。

北檢去年3月14日依違反刑法公務員洩密罪、通訊保障及監察法、個資法三罪嫌起訴馬英九，指馬處理前立法院長王金平與立委柯建銘關說司法案，為圖撤銷王黨籍、使其喪失國會龍頭寶座，將檢察總長黃世銘交付的專案報告洩給行政院長江宜樺、總統府副秘書長羅智強。

北檢指出，總統為憲法上機關，負有憲法機關忠誠義務，應竭力遵循並維護憲政秩序，其職權行使並非無限上綱，應符合權力分立與制衡原則，並不得侵害人民基本權利。

檢察官蕭永昌論告，呼籲「回歸初心」、「莫忘初衷」。從事司法官這份工作是追求保障人權與維護正義，不可忘記對於「認事用法」的初衷及堅持。馬與律師辯稱，總統不是公務員服務法上的公務員，所以馬在事發當時，即便身為總統，也沒有必要依照公務員服務法來善盡公務員的保密義務。

但他直指，依照最高法院100年度台上字第6422號判決，任何機密不論是否為自己主管的業務、是否為職務上所知悉或持有，身為公務員，就不能洩漏機密，否則，當然成立刑法第132條洩密罪。

他說，依公務員服務法第24條規定，本法於受有俸給的文武職公務員，均有適用。「總統，當然是公務員服務法所規範的公務員！」總統依照「總統副總統待遇支給條例」可領取月俸及政務加給，如果總統不是公務員，那他領的月俸跟政務加給，這些納稅人的錢，算什麼？

一審認定馬英九是行使專屬總統的爭議調解權而阻卻違法，依法不罰，判他無罪。檢方不服上訴，北檢指派梁光宗、蕭永昌負責和高檢署公訴檢察官共同蒞庭，高檢還找委託台大國家發展研究所教授劉靜怡、台大法律學院教授林明昕製作法律意見書「加持」。

高院審理後採信檢方主張，認為總統屬公務員服務法所稱的公務員，因職務關係知悉國防以外應秘密消息、通監資料與民進黨立委柯建銘的個資，有保密義務。黃向馬報告的事項屬偵查犯罪，與一同聆聽的江、羅職務毫無關係，這也與國會自律毫無關聯，江、羅根本無權知悉。

高院認為，馬英九構成洩密罪，且本案無關五院權限行使爭執，馬未行使憲法第44條所定「院際調解權」，也無召集相關院調解，因此無阻卻違法事由，罪即難逃。