馬英九洩密案審不停？因分柯建銘自訴與公訴

2018-05-15 13:28 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



馬英九洩密案分為柯建銘自訴和檢察官公訴兩案，馬的關鍵行為分別在2013年8月31日、9月1日、9月4日這三天；其中9月1日為柯建銘自訴，去年10月馬獲高等法院判無罪確定，高院今天的判決是檢方就另兩天的違法行為起訴。馬一審雖無罪，但高院認定馬犯刑法洩密、通訊保障及監察法和個人資料保護法3罪，改判他4月徒刑，得易科罰金；但9月4日被控教唆洩密部分無罪。馬得上訴。

特偵組偵辦高院前法官陳榮和貪汙，蒐證時發現立委柯建銘另涉關說前台南縣議會議長吳健保假釋案件，因此另聲請對柯監聽，意外發現柯曾致電請立法院長王金平向法務部部長曾勇夫、高檢署檢察長陳守煌關說林秀濤全民電通更一審案無罪判決不予上訴。特偵組也監聽林秀濤。

8月31日晚間，黃世銘至總統官邸與馬會面時，交付含有柯建銘行動電話號碼、通聯紀錄、通聯基地台位置與他人通話內容的「專案報告一」，馬英九親自用紅筆畫底線、加框，在晚間10點多時打電話找來行政院長江宜樺、總統府副秘書長羅智強，口頭轉述給兩人聽。9月4日時，馬英九打電話給黃世銘，要他向江宜樺報告，黃再將偵查秘密、監聽資料交給江(專案報告三)。

但柯建銘也曾自訴馬英九在9月1日0點12分時，打電話給黃世銘，問黃「哪些人有監聽譯文」、「哪些人沒有監聽譯文只有通聯紀錄」，教唆黃世銘將「專案報告一」的內容增、修，並指示應加相關資料。同日中午，黃世銘再前往總統官邸，將「專案報告二」和附件交給馬。。

柯一開始只針對9月1日的教唆洩密、違反個資法、妨害名譽事件自訴，「自訴優先」，他之後再另行提告，整起事件因此切成「9月1日」和「8月31日、9月4日」兩部分。自訴部分，高等法院以「舉證不足」與「可受公評」為由駁回柯上訴，馬無罪確定。

馬英九開庭時，質疑檢方「難道要禁止總統與行政院長討論與思考」，批評「凡事要請示檢察官？」辯護律師主張總統有行政特權決定是否公開司法關說行政案偵查資訊，並舉當年陳水扁將資料核為機密、馬上任後解密當例子；並切割黃世銘有罪不代表馬也犯罪。

馬英九批評北檢對本案的起訴是採取「打稻草人」的操縱策略，捏造一個假議題，製作一個稻草人，然後拚命打，不停打，外界看來，好像打得很凶、好像理直氣壯，其實是為誤導議題、轉移焦點、混淆視聽。他指出，「馬王政爭」、「憲法權力分立與制衡」、「行政侵害司法」都是北檢的稻草人。

馬舉例在任內每周「五人小組」會議及每年兩次五院院長座談會開會的情形，都是憲法第44條的總統院際爭執調解權實例。而總統在知道立法院長、反對黨大黨鞭、法務部長、高檢署檢察長集體關說司法個案時，難道要置若罔聞或若無其事，然後回家睡大覺嗎？

檢方認為，即便9月1日馬的行為無罪，也不能援引為另2日也無罪，監聽譯文是本案最核心的部分，證據本身就是應秘密的資料，「不用誰來核」，法律的規定本來就如此。

本案衍生的相關訟案，包括黃世銘洩密、違反通保法、個資法等罪，遭判刑1年3月確定，2015年4月他繳交45萬7千元結案。