柯建銘：弄權一時 淒涼萬古 王金平：尊重司法

2018-05-15 14:04 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 劉宛琳 ／台北報導



前總統馬英九被控洩密案，二審依違反通保法判刑4個月，可上訴。民進黨立院黨團總召柯建銘說，高院今日做出深具憲政意義之判決，馬英九終於為其毀憲亂政付出代價，如同菜根譚所言：「弄權一時，淒涼萬古」，呼籲馬英九認罪，好好贖一贖毀憲亂政的罪孽。

立法院前院長、國民黨立委王金平則低調表示「尊重司法」。

柯建銘表示，他一再重申「本案判決的重要性絕對不亞於任何一次憲法法庭」。馬英九在九月政爭時，要求檢察總長黃世銘向其報告案情，指揮檢調系統辦案，監聽立委並且進行政治鬥爭，始終對外宣稱其行為是「守護憲法」，實際上這種行為已是「特務治國，更勝兩蔣時期」，縱然蔣介石再世，亦不敢如此玩法弄權，若此行徑未受到司法追訴，將使總統成為權力無所節制的獨裁者，前人為了台灣民主奮鬥的血淚與成果都會付之一炬。

柯建銘認為，檢察官對於馬英九提起公訴，並非是政治追殺，而是為了捍衛憲政體制。他表示，高等法院此次判決，無疑是確立民主憲政的里程碑，二審法官深具法律專業與憲法良知，著實令人敬佩。過去司法不受到人民信任，即是因為法官的判決常常因人設事，濫用自由心證，不過，司法體系中，仍有充滿正義感的法律人，體現「法不阿貴，繩不繞曲」的諍言明訓，本次法官無畏壓力，勇敢地跟憲法站在一起，共同對抗侵害民主憲政的巨靈，判決馬英九有罪，讓司法青天重現。