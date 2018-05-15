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義大利知名飯店員工爆集體性侵遊客 嫌犯秀照片露餡

國民黨：力挺馬上訴 不容正義盡成灰

2018-05-15 14:03聯合晚報 記者周志豪劉宛琳／台北報導

前總統馬英九被控洩密案，高院今二審宣判，逆轉改判有罪。國民黨批評，高院判決並未考量總統職權高度與院際協調權，曲解法令、羞辱國家元首，判決無法令人信服；國民黨力挺馬英九對本案再上訴，「不容正義盡成灰」。

「關說司法者生，反司法關說者亡。」總統府前副秘書長羅智強表示，現在真正的貪官汙吏們高踞廟堂，過去最清廉的總統卻遭判刑，高院今天判決「受傷的到底是馬英九，還是這個公道本就所剩不多的台灣？」台灣已陷入是非不分、公道不存的沉淪困境。

國民黨文傳會主委李明賢表示，國民黨相信馬英九處事分際，馬英九在審判過程早已清楚表達，總統有權知道刑事偵查中案件，以預做穩定政局的危機處理，這也是憲法所賦予總統的職權，高院這次逆轉審判，顯然並未考量總統職權高度以及憲法所賦予的院際協調權，國民黨感到遺憾。

李明賢也質疑，蔡英文政府執政兩年來把政治黑手延伸，包括傾各部會之力「拔管」，所引起的寒蟬效應可能為二審逆轉原因，呼籲司法界挺起腰桿不畏惡勢力。

羅智強表示，照二審的判決邏輯，台灣沒有一個總統能夠治國理國，因為總統經手的事，每一件都是機密，只要他敢向總統府幕僚、行政院長諮詢意見，就得坐牢，「何其荒謬、何其可悲！」

「善良人徬徨無措，邪痞者梟叫狼嚎。」羅智強感嘆，今天台灣陷入了人間至謬，真的也不用再告訴下一代，要正正派派的做人了；一個是非不分、公道不存的台灣，是沒有未來可言的，這一代的價值崩毀，就是下一代、下下一代不復的沉淪。

避免「突襲」判決 去年釋憲可上訴三審

【記者王宏舜／台北報導】前總統馬英九遭控教唆洩密，台北地檢署依違反刑法公務員洩漏國防以外秘密罪嫌、通訊保障及監察法和個人資料保護法起訴，除個資法是2年以下徒刑之罪，另兩罪均是3年以下，且皆可易科罰金，屬二審定讞之罪。馬一審獲判無罪，但高院改判他有罪，依大法官釋字第752號解釋，得上訴第三審法院。

去年司改國是會議期間，「避免突襲性無罪改有罪判決確定 」也是討論焦點，大法官7月28日作出釋字第752號違憲解釋。

解釋文指最重本刑3年以下有期徒刑、拘役或專科罰金之罪，與刑法第320條、321條竊盜罪，第二審撤銷原審無罪判決並改判有罪，被告不得上訴第三審法院，如此未能提供至少一次上訴救濟機會，違反憲法保障人民訴訟權意旨。

馬英九洩密案大事記資料來源／聯合知識庫 製表／王宏舜
馬英九洩密案大事記資料來源／聯合知識庫 製表／王宏舜
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馬英九國民黨羅智強柯建銘王金平

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