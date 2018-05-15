高院改判馬有罪 判決理由話說得重

2018-05-15 14:02 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 王宏舜 ／台北報導



2013年「九月政爭」在政壇掀波，衍生多件刑、民訟案，事隔近5年，多已判決確定，但前總統馬英九被控洩密、違反通訊監察保障法、個資法等罪，今從無罪被改判有罪，並不足為奇。

本案在台北地院審理時，法官即認定馬英九犯法，只是認為總統有「院際調解權」才阻卻違法，但高院認定本案無涉五院間爭議，「院際調解」的保護傘被拿掉，罪即難逃。

高院認為，總統屬公務員服務法所稱的公務員，因職務關係知悉國防以外應秘密消息、通監資料與民進黨立委柯建銘的個資，有保密義務。而前檢察總長黃世銘向馬英九報告的事項屬偵查犯罪，與一同聆聽的行政院前院長江宜樺、總統府前副秘書長羅智強的職務毫無關係，這也與國會自律毫無關聯，江、羅根本無權知悉。

在判決理由中，高院話說得重，指馬英九同時具有刑法、公務員服務法所定的公務員身分，沒有不遵循法律的權利，否則國家機關的行政權就可以在沒有法律指示或授權，甚至在不是職權範圍內的情況下藉「行政特權」恣意破壞「法治國」。

高院指出，「陳榮和財產來源不明案」、「全民電通更一審司法關說」、林秀濤偵訊內容等依法都不得洩漏，且不能作為刑事偵查犯罪蒐集目的外的使用，但馬英九沒恪守法紀，輕率洩漏，身為民主法治國家的元首，「顯然不足表率」。