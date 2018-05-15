冷眼集／馬有罪？高院忽略總統、檢察總長職務權力

2018-05-15 14:01 聯合晚報 本報記者 聯合晚報 本報記者 王聖藜



前總統馬英九被控洩密案，高院今二審宣判，逆轉改判有罪。馬辦表示將上訴到底。 聯合報系資料照片 分享 facebook

馬前總統處理司法關說案被控洩密，二審判決逆轉；洩密案經二個審級審判，判決結果不同，高院採檢察官論告以「時間差」斷定特偵組查關說案還未終了，認馬英九洩漏偵查機密，忽略檢察總長甚至總統的職務權力，有罪判決辯論空間仍大。

刑事訴訟法「偵查不公開」保護兩個權益，一是被告的名譽權，二是檢察官與司法警察的偵查權，黃世銘向馬英九報告有國會議員正透過法務部長關說司法，馬隨即危機處理找來行政幕僚長研商，過程發展與破壞上述二個權益關聯性不高。

黃世銘是檢察總長，依檢察一體，享有職務承繼權、職務移轉權，甚至可以要求檢察官將手中辦到一半的案子交出，為何反而沒有認定檢察官所辦案子是行政或刑事屬性的權力？對馬英九而言，自己曾是法務部長，案發時是總統，從來不是檢察官，又有什麼理由質疑檢察總長說案子不涉及刑責？

換個角度看，如果檢察官查辦案件中途，發現當事人是恐怖分子並在總統府置放炸藥，即將危及國家元首的安全，檢察官有沒有隱匿資訊不循國安體系向上陳報的自由？而陳報是否會觸及洩密罪？都是值得深思且該嚴肅看待的議題。

無論檢察官或法官，執法者要認定被告有罪，不可能清楚知道被告的腦袋在想什麼，按辦案常理，是要以客觀的事實去堆砌被告有沒有主觀上的犯罪故意，才是標準邏輯，否則起訴與否、有罪與否即變成專斷，而失去客觀。

洩密案有關「黃世銘入府」、「召集江宜樺商議可能引爆的憲政風暴」，客觀事實馬英九從不否認，檢察官辦案應對被告有利、不利一併注意，馬接受訊息當下，透過黃世銘認為是行政不法，主觀上即缺乏刑事洩密的犯意，檢察官未注意對馬英九有利案情認事用法，至為可惜。