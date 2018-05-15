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馬英九被控洩密遭判刑 將上訴到底

2018-05-15 14:17聯合晚報 記者王宏舜周志豪／台北報導

前總統馬英九被控洩密案，台灣高等法院今二審宣判，依通保法判馬4個月，得易科罰金1...
前總統馬英九被控洩密案，台灣高等法院今二審宣判，依通保法判馬4個月，得易科罰金12萬元。馬辦對判決表示遺憾，將上訴到底。 報系資料照
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馬辦：陳師孟已造成寒蟬效應

前總統馬英九被控洩密案，台灣高等法院今二審宣判，依通保法判馬4個月，得易科罰金12萬元。

馬英九辦公室聲明，對於判決結果表示遺憾，為捍衛政府未來行政權運作，會上訴到底。馬辦質疑，監委陳師孟上任前宣示要查辦審理馬案與辦綠不辦藍的法官，恐已在司法界造成寒蟬效應。

高院審理前檢察總長黃世銘違反通訊保障及監察法，發現前總統馬英九有違法之虞，北檢調查後認定馬為了撤銷王金平黨籍、拔掉王立法院長資格，涉依刑法公務員洩漏中華民國國防以外秘密罪嫌、通訊保障及監察法和個人資料保護法起訴，但台北地院認為馬是在行使「權限爭議處理權」，一審判無罪。

但高院今判決指出，總統是廣義的公務員，一樣有守密義務，馬雖稱黃世銘向他報告的是「行政不法」而非刑事案件，但馬自己在電台受訪與江宜樺、羅智強的說詞，卻又說「不干涉、不指導」，顯然知道這事件是刑事案件。

北院使用的「院際調解權」，高院認為本案看不出跟中華民國五院的哪些院有關，況且若柯建銘、陳守煌、曾勇夫等人不法可以彈劾、送評鑑等方式處理，都可究責，並無五院間的爭議。另外，立法委員行為法屬國會自治事項。高院認為本案無行使院際調解權，自然不用討論是否阻卻違法。

高院強調，憲法22、23條規範人民自由權利，馬英九依法應守密。馬涉犯洩密、通保法、個資法，從一重之通保法判刑。

馬英九辦公室發言人徐巧芯表示，任何一位中華民國總統，都不可能讓他的行政院長看到媒體報導後，才倉促面對類似這次立法院長與反對黨大黨鞭聯手關說司法的個案，所以馬英九當時才電召行政院長江宜樺與總統府副秘書長羅智強會商因應可能發生的憲政風暴，是一位負責的總統應做的事。

徐巧芯說，今天高院的判決並未考慮到涉案的人是總統，未考慮到總統對憲法的承諾與總統對國家的責任；日後總統或行政院長面臨國家重大事件時，必須置若罔聞，若無其事回家睡大覺，否則就會被判有罪，處以徒刑。

徐巧芯表示，馬英九被控洩密案判決，攸關憲法上總統及行政院長應有的行政權限，為了政府未來行政權的運作，馬英九會上訴到底。

馬英九教唆洩密案柯建銘王金平

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