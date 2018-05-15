從馬英九案看院際調解權 學者：「告朔餼羊」

2018-05-15 12:35 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



在前總統馬英九所涉及的洩密等案中，最常被討論的無非是總統有無「院際調解權」？法界看法分歧。如一審法官認為憲法第44條規定得很「簡潔」，也「沒特別規定解決方式」，從寬認定，但在本案中提出法律意見書的台大國發所教授劉靜怡、法學院教授林明昕則認為條文如「告朔餼羊」，不宜擴張適用。

「告朔餼羊」出自論語八佾篇，原指魯國自文公起不就到祖廟告祭，只殺一隻羊應付一下。後比喻照例應付，敷衍了事。

憲法第44條明定「總統對於院與院間之爭執，除本憲法有規定者外，得召集有關各院院長會商解決之。」，被稱為「權限爭議處理權」，短短3句話，卻有不同解讀。像是一審時，法官就認為總統應「盡忠職務，增進人民福利，保衛國家，無負國民付託」，基於國家元首的崇隆高度，馬應負起全體國民的期盼而行使專屬於總統的權限爭議處理權。

但劉靜怡與林明昕則認為，當時立法院院長被認為可能涉及關說，就個案而言，本質難認定屬於「憲法層次」的不同權力部門間產生爭議的事，也不是立法與司法產生任何爭執。如果院際之間任何不當的關說，都能被視為院際爭執，那總統的「權限爭議處理權」也太大了。

司法院釋字419號解釋理由書提到「元首權又稱中立權或調和權，乃19世紀初年一、二法國學者為維持在君主立憲體制之下，君主作為國家元首所保留之少許權力所提倡之學說」，此種意義的中立權或調和權與日後代議民主政治發展實情不符，中立權是否已成為現代國家憲法上的建制，有爭議

兩教授認為「權限爭議處理權」在比較憲法例上相當罕見，學說討論多否定，憲政實務上也缺乏事例，現行憲法因增修條文大幅改動憲法本文，總統已非純然中立、超然的元首，在政治上有逐漸「超越行政院院長」的趨勢，在憲法和增修條文所賦予的行政權範圍內，形成釋字第627號解釋理由書所指的最高行政首長。如此，現制下的總統怎以中立、超然的身分，行使所謂「權限爭議處理權」？

至於總統對於因職務知悉的刑事個案偵查秘密、通訊監察所得及個人資料，法界多認為負有保密義務。總統是憲法機關，固有職權中並無可在刑事個案偵查中「取得」、「處理」或「公開」檢察官偵查核心秘密、通訊監察所得資料和個人資料等權力。