親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
馬洩密案判有罪
政院開藥救低薪
九合一選戰焦點
柯文哲向綠輸誠
蔡總統聲望調查
政治
軍事
綜合

感嘆柯文哲路線大挪移 簡余晏：柯P已經沒有真了

馬英九二審遭判4月 北檢邢泰釗辦公室傳出歡呼3秒鐘

從馬英九案看院際調解權 學者：「告朔餼羊」

2018-05-15 12:35聯合報 記者王宏舜╱即時報導

在前總統馬英九所涉及的洩密等案中，最常被討論的無非是總統有無「院際調解權」？法界看法分歧。如一審法官認為憲法第44條規定得很「簡潔」，也「沒特別規定解決方式」，從寬認定，但在本案中提出法律意見書的台大國發所教授劉靜怡、法學院教授林明昕則認為條文如「告朔餼羊」，不宜擴張適用。

「告朔餼羊」出自論語八佾篇，原指魯國自文公起不就到祖廟告祭，只殺一隻羊應付一下。後比喻照例應付，敷衍了事。

憲法第44條明定「總統對於院與院間之爭執，除本憲法有規定者外，得召集有關各院院長會商解決之。」，被稱為「權限爭議處理權」，短短3句話，卻有不同解讀。像是一審時，法官就認為總統應「盡忠職務，增進人民福利，保衛國家，無負國民付託」，基於國家元首的崇隆高度，馬應負起全體國民的期盼而行使專屬於總統的權限爭議處理權。

但劉靜怡與林明昕則認為，當時立法院院長被認為可能涉及關說，就個案而言，本質難認定屬於「憲法層次」的不同權力部門間產生爭議的事，也不是立法與司法產生任何爭執。如果院際之間任何不當的關說，都能被視為院際爭執，那總統的「權限爭議處理權」也太大了。

司法院釋字419號解釋理由書提到「元首權又稱中立權或調和權，乃19世紀初年一、二法國學者為維持在君主立憲體制之下，君主作為國家元首所保留之少許權力所提倡之學說」，此種意義的中立權或調和權與日後代議民主政治發展實情不符，中立權是否已成為現代國家憲法上的建制，有爭議

兩教授認為「權限爭議處理權」在比較憲法例上相當罕見，學說討論多否定，憲政實務上也缺乏事例，現行憲法因增修條文大幅改動憲法本文，總統已非純然中立、超然的元首，在政治上有逐漸「超越行政院院長」的趨勢，在憲法和增修條文所賦予的行政權範圍內，形成釋字第627號解釋理由書所指的最高行政首長。如此，現制下的總統怎以中立、超然的身分，行使所謂「權限爭議處理權」？

至於總統對於因職務知悉的刑事個案偵查秘密、通訊監察所得及個人資料，法界多認為負有保密義務。總統是憲法機關，固有職權中並無可在刑事個案偵查中「取得」、「處理」或「公開」檢察官偵查核心秘密、通訊監察所得資料和個人資料等權力。

但馬英九今天遭判決有罪，高等法院則認為他面對黃世銘報告的案子，與行政、立法、司法、考試、監察院5院間的職權行使沒有關聯，馬「亦未行使憲法第44條所定院際調解權」，也沒有召集相關院調解的事實。

前總統馬英九。報系資料照
前總統馬英九。報系資料照
分享

馬英九台大立法院

相關新聞

判馬英九有罪 高院：身為國家元首 馬不足表率

2018-05-15 11:53

馬英九被「突襲」改判有罪 還好去年釋憲可上訴三審

2018-05-15 10:33

馬英九二審遭判4月 北檢邢泰釗辦公室傳出歡呼3秒鐘

2018-05-15 11:00

被控教唆黃世銘洩密 馬英九這部分無罪

2018-05-15 12:06

影／柯建銘籲馬英九認罪、不要再上訴

2018-05-15 12:51

馬英九被判4個月 柯建銘：弄權一時 淒涼萬古

2018-05-15 12:09

馬英九被判4個月 李彥秀：期待三審高院秉持司法獨立

2018-05-15 11:18

馬英九洩密案被判4個月 王金平說話了

2018-05-15 11:11

洩密案改判有罪 馬辦：陳師孟已造成寒蟬效應

2018-05-15 10:59

馬英九洩密案被判4個月 羅智強：反司法關説者亡

2018-05-15 10:49

馬英九判有罪 葉毓蘭：關四個月轉大人 再選總統

2018-05-15 10:48

馬英九被控洩密改判有罪 北檢：尊重司法判決

2018-05-15 10:20

馬英九被控洩密有罪 二審依通保法判4個月

2018-05-15 10:03
看更多

熱門文章

馬英九被控洩密有罪 二審依通保法判4個月

2018-05-15 10:03

2018實質總薪資每月59852元！ 施俊吉：創18年新高

2018-05-14 13:52

馬英九二審遭判4月 北檢邢泰釗辦公室傳出歡呼3秒鐘

2018-05-15 11:00

酸低薪...10大幹話王出列 第一名的話是他說的

2018-05-15 08:00

梁文傑指他在柯P道歉後致電 張善政：我會做這種蠢事嗎

2018-05-14 21:31

南部過半不滿小英施政 高思博：西瓜不一定會當選

2018-05-14 14:55

陳師孟對馬英九出手 查他涉嫌妨礙司法公正

2018-05-14 15:31

蘇祈麟自述 操槍十年辛酸：一度身上只剩13塊錢

2018-05-14 14:58

馬英九被「突襲」改判有罪 還好去年釋憲可上訴三審

2018-05-15 10:33

陳師孟申請調查馬英九 徐巧芯批：要不要先查自己？

2018-05-14 16:53

判馬英九有罪 高院：身為國家元首 馬不足表率

2018-05-15 11:53

蔡英文不滿意度持續攀升 孫大千列五大豬隊友

2018-05-15 08:10

實質總薪資近6萬上班族無感 一張表看懂薪資名目

2018-05-14 23:39

馬英九洩密案被判4個月 王金平說話了

2018-05-15 11:11

臨時授權爭議有解？ NCC命TBC即刻復播民視新聞台

2018-05-14 13:58

柯文哲從素人變政治老千？扁：原先我是不相信的

2018-05-15 08:46

NCC發出公文 TBC即時復播民視新聞台

2018-05-14 20:14

「移工拉低平均薪資？」政院5藥方救低薪 但一席話惹議

2018-05-15 00:36

賴揆端出低薪政策 勞團批：把台灣勞工當傻子耍

2018-05-14 22:34

小英「招兵」說…不只網友噓 扁也酸「三軍統帥」

2018-05-15 09:00

馬英九判有罪 葉毓蘭：關四個月轉大人 再選總統

2018-05-15 10:48

「拔財」換將 有可能是誤打進市政府的烏龍電話而起？

2018-05-14 23:08

從馬英九案看院際調解權 學者：「告朔餼羊」

2018-05-15 12:35

平均薪資低怪移工 侯漢廷：沒軍公教可卸責就牽拖？

2018-05-15 06:44

政府解決低薪政策被罵翻不見國民黨 孫大千：又神隱？

2018-05-15 09:04

中共運八電子干擾機 上午在海峽中線以西活動

2018-05-14 16:34

影／國防部證實 沱江級巡邏艦將加快量產

2018-05-14 17:08

陳金德再出手！要撤銷救國團泳池地上物所有權

2018-05-15 11:45

防偽貼紙護照55萬本發完 無貼紙護照登場

2018-05-14 17:19

經濟解析／實質總薪資近6萬？ 政府薪資統計太「離地」

2018-05-14 20:47

梁文傑爆張善政曾打給蔡壁如 丁守中：太瞎了

2018-05-14 22:02

【重磅快評】施俊吉變出59852 小英滿意這堂數學課嗎？

2018-05-15 10:10

陸客財力證明調降為10萬 學者看衰：台灣倒貼也沒用

2018-05-15 10:30

年改／蔡英文：和馬英九交接時 他也說這要做啊

2018-05-14 14:07

低薪原因扯到全球化 包正豪：當我們白癡嗎？

2018-05-15 10:30

金管會：金融業平均8.6萬元 拉高全國薪資水準

2018-05-15 09:59

NCC要求復播民視 TBC：已做好準備

2018-05-14 16:27

馬英九被判4個月 柯建銘：弄權一時 淒涼萬古

2018-05-15 12:09

軍公教年改釋憲 國親、無盟立委加入

2018-05-15 00:36

陳師孟要查馬英九 馬辦：先查自己

2018-05-15 00:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top