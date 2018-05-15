馬英九涉教唆洩密案相關大事紀

2018-05-15 14:04 中央社 台北15日電



台北地檢署起訴前總統馬英九涉洩密、教唆洩密等案，台灣高等法院今天依違反通保法判處馬英九有期徒刑4月，得易科罰金，全案可上訴。

本案相關大事紀如下：

--民國102年8月31日，時任檢察總長黃世銘晚間赴時任總統馬英九官邸，主動向馬英九報告「司法史上最大關說醜聞」，指稱立法委員柯建銘涉嫌全民電通案遭判無罪，透過時任立法院長王金平，關說時任法務部長曾勇夫及時任高檢署檢察長陳守煌勿上訴。

--9月1日，馬英九就黃世銘所報告其中不了解的細節部分，進一步請黃世銘到官邸說明。

--9月4日，黃世銘向時任行政院長江宜樺報告關說案。

--9月5日，特偵組將關說案簽結。

--9月6日，特偵組召開記者會，指控曾勇夫、陳守煌涉接受王金平、柯建銘關說。

--10月3日，台北地檢署以被告身分傳喚黃世銘到案，以證人身分傳喚馬英九、江宜樺、前總統府副秘書長羅智強。

--11月1日，北檢依洩密及通訊保障及監察法（通保法）起訴黃世銘。

--12月14日，檢察官評鑑委員會決議將黃世銘報由法務部移送監察院，建議撤職。

--103年1月7日，黃世銘彈劾案，監察院未通過。

--3月21日，台北地方法院依違反通保法等罪，判決黃世銘應執行1年2月徒刑，可易科罰金。

--104年1月6日，黃世銘退休。

--2月12日，台灣高等法院判決黃世銘1年3月徒刑，可易科罰金定讞。

--105年4月19日，柯建銘自訴馬英九涉教唆洩密及加重誹謗罪，聲請對馬英九限制出境，台北地院開調查庭。

--5月20日，馬英九卸任總統。

--12月1日，北檢另案以被告身分傳喚馬英九到案說明；以證人身分傳喚黃世銘、江宜樺。

--106年3月14日，北檢另案偵結，依違反通訊保障及監察法等罪名起訴馬英九。

--3月28日，台北地院就柯建銘自訴馬英九教唆洩密及加重誹謗案，判馬英九無罪，全案可上訴。柯建銘提上訴。

--8月25日，台北地院審結北檢起訴馬英九違反通訊保障及監察法等罪，判馬英九無罪。

--10月11日，台灣高等法院就柯建銘自訴馬英九教唆洩密及加重誹謗案宣判，判馬英九無罪定讞。

--107年5月15日，台灣高等法院審結北檢起訴馬英九違反通訊保障及監察法等罪宣判，判處馬英九有期徒刑4月，得易科罰金，全案可上訴。