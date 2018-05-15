親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
馬洩密案判有罪
政院開藥救低薪
九合一選戰焦點
柯文哲向綠輸誠
蔡總統聲望調查
政治
軍事
綜合

感嘆柯文哲路線大挪移 簡余晏：柯P已經沒有真了

馬英九二審遭判4月 北檢邢泰釗辦公室傳出歡呼3秒鐘

馬英九被判4個月 柯建銘：弄權一時 淒涼萬古

2018-05-15 12:09聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

民進黨團總召柯建銘(左圖)2013年到台北地院自訴前總統馬英九(右圖)涉嫌教唆洩...
民進黨團總召柯建銘(左圖)2013年到台北地院自訴前總統馬英九(右圖)涉嫌教唆洩密。圖/本報系資料照片
分享
前總統馬英九被控教唆洩密案，二審依違反通保法判刑4個月，可上訴。民進黨立院黨團總召柯建銘說，高院今日做出深具憲政意義之判決，馬英九終於為其毀憲亂政付出代價，如同菜根譚所言：「弄權一時，淒涼萬古」。柯建銘呼籲馬英九認罪，留下最後僅存的政治人物尊嚴，利用卸任後的時間，好好贖一贖毀憲亂政的罪孽。

柯建銘表示，他一再重申「本案判決的重要性絕對不亞於任何一次憲法法庭」。馬英九在九月政爭時，要求檢察總長黃世銘向其報告案情，指揮檢調系統辦案，監聽立法委員並且進行政治鬥爭，始終對外宣稱其行為是「守護憲法」，實際上這種行為已是「特務治國，更勝兩蔣時期」，縱然蔣介石再世，亦不敢如此玩法弄權，若此行徑未受到司法追訴，將使總統成為權力無所節制的獨裁者，前人為了台灣民主奮鬥的血淚與成果都會付之一炬。

柯建銘認為，檢察官對於馬英九提起公訴，並非是政治追殺，而是為了捍衛憲政體制，守護我們共同努力而來的民主臺灣。

柯建銘表示，高等法院此次判決，無疑是確立民主憲政的里程碑，二審法官深具法律專業與憲法良知，實實令人敬佩。過去司法不受到人民信任，即是因為法官的判決常常因人設事，濫用自由心證，不過，司法體系中，仍有充滿正義感的法律人，體現「法不阿貴，繩不繞曲」的諍言明訓，本次法官無畏壓力，勇敢地跟憲法站在一起，共同對抗侵害民主憲政的巨靈，判決馬英九有罪，讓司法青天重現。

柯建銘說，二審法院認定馬英九觸犯刑法、通訊保障監察法以及個人資料保護法等三罪，並沒有院際調解權的適用，且人民通訊自由為憲法保障之基本權，行政機關不得無故侵害，法官更認為馬英九所稱的「總統機密特權」是臨訟狡辯之詞，因而判決４個月有期徒刑，得易科罰金，「顯然輕判」。但對於捍衛憲政體制卻有一槌定音的效果，確立總統不得假借「行政特權」而恣意侵害「法治國原則」之金科鐵律，此次判決，無疑是台灣憲政史上最重要的一頁，其意義絕對不亞於任何一次的憲法法庭！

柯建銘說，對於馬英九在審判過程中，不斷批評他進行關說，他在此嚴正駁斥絕無此事，更願意支持任何不法關說罪等相關立法。最後柯建銘更呼籲「馬英九認罪」，留下你那最後僅存的政治人物尊嚴，「萬般帶不去，只有業隨身」，利用卸任後的時間，好好贖一贖毀憲亂政的罪孽。

馬英九柯建銘民進黨教唆洩密案

相關新聞

判馬英九有罪 高院：身為國家元首 馬不足表率

2018-05-15 11:53

馬英九被「突襲」改判有罪 還好去年釋憲可上訴三審

2018-05-15 10:33

馬英九二審遭判4月 北檢邢泰釗辦公室傳出歡呼3秒鐘

2018-05-15 11:00

被控教唆黃世銘洩密 馬英九這部分無罪

2018-05-15 12:06

影／柯建銘籲馬英九認罪、不要再上訴

2018-05-15 12:51

從馬英九案看院際調解權 學者：「告朔餼羊」

2018-05-15 12:35

馬英九被判4個月 李彥秀：期待三審高院秉持司法獨立

2018-05-15 11:18

馬英九洩密案被判4個月 王金平說話了

2018-05-15 11:11

洩密案改判有罪 馬辦：陳師孟已造成寒蟬效應

2018-05-15 10:59

馬英九洩密案被判4個月 羅智強：反司法關説者亡

2018-05-15 10:49

馬英九判有罪 葉毓蘭：關四個月轉大人 再選總統

2018-05-15 10:48

馬英九被控洩密改判有罪 北檢：尊重司法判決

2018-05-15 10:20

馬英九被控洩密有罪 二審依通保法判4個月

2018-05-15 10:03
看更多

熱門文章

馬英九被控洩密有罪 二審依通保法判4個月

2018-05-15 10:03

2018實質總薪資每月59852元！ 施俊吉：創18年新高

2018-05-14 13:52

馬英九二審遭判4月 北檢邢泰釗辦公室傳出歡呼3秒鐘

2018-05-15 11:00

酸低薪...10大幹話王出列 第一名的話是他說的

2018-05-15 08:00

梁文傑指他在柯P道歉後致電 張善政：我會做這種蠢事嗎

2018-05-14 21:31

南部過半不滿小英施政 高思博：西瓜不一定會當選

2018-05-14 14:55

陳師孟對馬英九出手 查他涉嫌妨礙司法公正

2018-05-14 15:31

蘇祈麟自述 操槍十年辛酸：一度身上只剩13塊錢

2018-05-14 14:58

馬英九被「突襲」改判有罪 還好去年釋憲可上訴三審

2018-05-15 10:33

陳師孟申請調查馬英九 徐巧芯批：要不要先查自己？

2018-05-14 16:53

判馬英九有罪 高院：身為國家元首 馬不足表率

2018-05-15 11:53

蔡英文不滿意度持續攀升 孫大千列五大豬隊友

2018-05-15 08:10

實質總薪資近6萬上班族無感 一張表看懂薪資名目

2018-05-14 23:39

馬英九洩密案被判4個月 王金平說話了

2018-05-15 11:11

臨時授權爭議有解？ NCC命TBC即刻復播民視新聞台

2018-05-14 13:58

柯文哲從素人變政治老千？扁：原先我是不相信的

2018-05-15 08:46

NCC發出公文 TBC即時復播民視新聞台

2018-05-14 20:14

「移工拉低平均薪資？」政院5藥方救低薪 但一席話惹議

2018-05-15 00:36

賴揆端出低薪政策 勞團批：把台灣勞工當傻子耍

2018-05-14 22:34

小英「招兵」說…不只網友噓 扁也酸「三軍統帥」

2018-05-15 09:00

馬英九判有罪 葉毓蘭：關四個月轉大人 再選總統

2018-05-15 10:48

「拔財」換將 有可能是誤打進市政府的烏龍電話而起？

2018-05-14 23:08

從馬英九案看院際調解權 學者：「告朔餼羊」

2018-05-15 12:35

平均薪資低怪移工 侯漢廷：沒軍公教可卸責就牽拖？

2018-05-15 06:44

政府解決低薪政策被罵翻不見國民黨 孫大千：又神隱？

2018-05-15 09:04

中共運八電子干擾機 上午在海峽中線以西活動

2018-05-14 16:34

影／國防部證實 沱江級巡邏艦將加快量產

2018-05-14 17:08

陳金德再出手！要撤銷救國團泳池地上物所有權

2018-05-15 11:45

防偽貼紙護照55萬本發完 無貼紙護照登場

2018-05-14 17:19

經濟解析／實質總薪資近6萬？ 政府薪資統計太「離地」

2018-05-14 20:47

梁文傑爆張善政曾打給蔡壁如 丁守中：太瞎了

2018-05-14 22:02

【重磅快評】施俊吉變出59852 小英滿意這堂數學課嗎？

2018-05-15 10:10

陸客財力證明調降為10萬 學者看衰：台灣倒貼也沒用

2018-05-15 10:30

年改／蔡英文：和馬英九交接時 他也說這要做啊

2018-05-14 14:07

低薪原因扯到全球化 包正豪：當我們白癡嗎？

2018-05-15 10:30

金管會：金融業平均8.6萬元 拉高全國薪資水準

2018-05-15 09:59

NCC要求復播民視 TBC：已做好準備

2018-05-14 16:27

馬英九被判4個月 柯建銘：弄權一時 淒涼萬古

2018-05-15 12:09

軍公教年改釋憲 國親、無盟立委加入

2018-05-15 00:36

陳師孟要查馬英九 馬辦：先查自己

2018-05-15 00:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top