判馬英九有罪 高院：身為國家元首 馬不足表率

2018-05-15 11:53 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



高院認為，總統屬公務員服務法所稱的公務員，因職務關係知悉國防以外應秘密消息、通監資料與民進黨立委柯建銘的個資，有保密義務，這在公務員服務法內有明文規定。而前檢察總長黃世銘向馬英九報告的事項屬偵查犯罪，與一同聆聽的前行政院長江宜樺、總統府副秘書長羅智強的職務毫無關係，這也與國會自律毫無關聯，江、羅根本無權知悉。

在判決理由中，高院話說得重，指馬英九同時具有刑法、公務員服務法所定的公務員身分，沒有不遵循法律的權利，否則國家機關的行政權就可以在沒有法律指示或授權，甚至在不是職權範圍內的情況下藉「行政特權」恣意破壞「法治國」，民主憲政保障人權的核心價值將被破壞殆盡。