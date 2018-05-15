馬英九洩密案被判4個月 王金平說話了

2018-05-15 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



前總統馬英九被控洩密案，二審依違反通保法判刑4個月，可上訴。對此，前立法院長、國民黨立委王金平僅回應，「尊重司法」。

2013年前總統馬英九處理時任立法院長王金平、立委柯建銘等人所涉司法關說案，將特偵組仍在偵辦中的案情告知時任閣揆江宜樺等人，因此涉犯洩密等罪嫌，一審獲判無罪，但北檢上訴後，高院今逆轉改判馬英九有罪。