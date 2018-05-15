馬英九二審遭判4月 北檢邢泰釗辦公室傳出歡呼3秒鐘
台北地檢署起訴前總統馬英九洩密案，台北地院以馬英九是依總統的院際調解權判無罪，檢方上訴，台灣高等法院改依違反通保法判4個月，得易科罰金。判決出爐瞬間，北檢檢察長辦公室隨即傳出長達3秒的歡呼聲，聲音大到附近走廊都聽見。不過，馬英九除遭起訴涉洩密，北檢目前也如火如荼偵辦三中案、大巨蛋案、國發院土地案、富邦併北銀案等四大案。
北檢偵辦馬英九涉洩密，但檢察長邢泰釗去年底反遭馬英九控告涉洩密，為了強調檢察官偵辦相關案件均是依據法律確信秉公辦理，絕無任何政治立場考量，曾發新聞稿指出，從前年7月1日以來（邢泰釗接掌檢察長），北檢對馬英九所涉刑案，已簽結160件（包含於擔任總統期間涉嫌財產來源不明案）、不起訴4件（包含納莉風災遭控涉嫌廢弛職務釀致災害案、以特別費扶養流浪犬馬小九涉嫌瀆職及偽造文書等案、貓空纜車違法驗收涉嫌圖利及背信案、在東吳大學演講涉嫌洩露馬習會機密案）。
北檢近期也密集偵辦三中案，上月25日傳訊馬英九，他首度行使緘默權，遭北檢指責對國民做出不良示範、深感遺憾。由於「緘默權」是憲法保障的基本人權，也是檢察官偵訊之初的權利告知事項之一，北檢說法遭法界抨擊。27日再度傳喚馬英九後，北檢卻改口稱「全然尊重」馬攻防決定與訴訟權利。截至今，北檢為了馬英九案共第12遍發出新聞稿回擊，堪稱庭外交鋒最激烈之被告。
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