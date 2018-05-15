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判馬英九有罪 高院：身為國家元首 馬不足表率

跟丈夫窮活16年 離婚後才發現他有錢有房

馬英九判有罪 葉毓蘭：關四個月轉大人 再選總統

2018-05-15 10:48聯合報 記者楊德宜╱即時報導

前總統馬英九洩密案，高院今天依通保法判4個月，得易科罰金。對此，警大前教授葉毓蘭在臉書表示，她最近看馬來西亞變天有感，總理馬哈迪當年為了打壓前副首相安華，可以用「雞姦」入罪，現在兩人合作，馬又準備交給安華。「馬英九被追殺，與當年的安華無異」。

葉毓蘭說，她私心以為，馬英九就不要易科罰金，也不要上訴，就進去關4個月，千萬不要抖手漏尿。經此歷練，也可以轉大人了，2020再選總統！

前總統馬英九。報系資料照
前總統馬英九。報系資料照
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馬英九葉毓蘭馬來西亞

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