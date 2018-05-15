馬英九判有罪 葉毓蘭：關四個月轉大人 再選總統

2018-05-15 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



前總統馬英九洩密案，高院今天依通保法判4個月，得易科罰金。對此，警大前教授葉毓蘭在臉書表示，她最近看馬來西亞變天有感，總理馬哈迪當年為了打壓前副首相安華，可以用「雞姦」入罪，現在兩人合作，馬又準備交給安華。「馬英九被追殺，與當年的安華無異」。