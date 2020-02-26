109學測填志願制度變化大 自然組狀元增加30%

因去年108年學測五選四的實施後，教育部跟各校系對制度做了許多修正，今年109年針對學測上路的新制度，可說是近年來最多，考生應該要好好的留意，會影響填志願跟未來選校系的決策。

今年最大的變動增加同級分超額篩選(以下簡稱超篩)的關卡，從去年的只有一關超篩，改成可依據系所可以增加多關超篩。根據公布的校系分則(簡章)，今年大多的系組都有設立多關超篩，應該可以大幅改善多人同分進入二階口面試的情況，但值得觀察的是今年台大有40%系所不設多重超篩關卡，清大近3成科系，交大4成6系所，成大計4成2系所，並未增設超篩關卡，因此今年這些科系是否仍會進入二階口面試值得觀察。

另外，因繁星牙醫首度移到八類，將造成中醫跟藥學的繁星分數會上升，國立醫科繁星競爭程度則可能會因此而稍微下降，去年108指考中醫分數原本就已經大幅上升，長庚中醫上昇到醫科第八名，中國中醫甲上升到第15名，都可能會再推升中醫繁星醫科的錄取分數，在此新制度下，建議各社區高中學生，若有不錯的校排%數且有興趣填報醫跟牙的同學，可以勇於嘗試填報。

補充說明，今年繁星同時篩選社會及自然的科系從去年的49個系所減少至10個系所，所以未來的趨勢是放在重點專業科目上。

今年各熱門科系錄取分數估計大學學測(2/24)公布成績，升學輔導專家張財銘博士表示，這次數學滿分人數爆增，比去年多了一倍，除了考題偏易之外，也有可能跟今年學測新增了5,000位實力堅強的重考生有關系，所以只要倍率篩選有篩到數學的 自然組跟社會組的科目，數學分數都將上升。

總體來說，去年醫科今年58-59級分就有機會通過公費跟比較親民的醫學系。但因為今年高分群比去年增加太多，所以原則上不論那一組醫科採計組合，109學測都需要四科60分才能通過比較熱門的醫牙中的一階，比較親民的醫學系跟公費，59分有機會可以嘗試夢幻選填。

因應今年新制度 考生如何填志願1 務必避超篩，是學生低分高就的重要關鍵不管分數高低，如果可以避掉超篩，中段學生最重要的任務。2 如果有某幾科考差，應該把弱科藏起來，用強科跟別人競爭樂學網的系統，就可以幫助考生選填志願做出正確的判斷

張財銘建議，先想好是否有拚指考的打算，如果不排斥指考，可以選擇3個夢幻志願、3個正常志願，甚至6個都填夢幻志願，但一定要在甄選就先錄取的考生，可能要填2個夢幻志願，2個安全志願，至少填2個保守穩上的志願。一科至兩科考差掉分，使用樂學網免費落點分析系統，幫你找出最有利的優勢組合校系，並推薦安全校系，選填志願更有利。請洽樂學網 https://exam.347.com.tw/apply/ 0800-888-347

圖／樂學網 提供

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