2020企業最愛大學 龍華科大奪冠

2020企業最愛大學 綜合型私立科技校院龍華科大全國第一

國內知名1111人力銀行「2020企業最愛大學問卷調查」最新評比出爐，龍華科技大學在雇主最滿意大學整體排行榜上高居全國私立科大第二、綜合型私立科大（含工程、管理、人文暨設計學院）第一名，表現卓越。

在雇主最滿意大學學群排行榜項目，龍華科大各學院整體表現穩健均衡，分別在工程學群勇奪私立科大第一名、建築與設計學群榮獲第二名、財經學群獲得第三名、遊憩與運動學群則為第四名，綜合型最佳私立科大實至名歸。

「2020企業最愛大學問卷調查」包含整體排行、區域排行、年輕潛力大學排行及各學群排行等項目，龍華科大歷年排名均為私立科大前10名，並從2018年第六名、2019年第四名，一路進步至2020年第二名，並且在綜合型私立科大及桃竹苗地區排名第一，表現出色，證明該校近年積極致力產學合作、提升創新研發能量，提升學子職場競爭力的優異辦學成效，已廣獲業界好評與肯定。

龍華科大校長葛自祥表示，學校秉持「務實、卓越、創新」教育理念，定位為培育產業優質實務人才、提供創新技術服務的應用型科技大學。龍華科大連續2年獲得教育部高教深耕計畫逾1億元高額補助，不僅在全台技職校院中名列前茅，更是台中以北地區，唯一連續2年獲得補助金額超過1億元的私立科大。2019年更榮獲《遠見》企業最愛大學生TOP 20調查全國私立科大第一，在技職體系僅次於臺科大、北科大；管理學院2019年全院通過商管教育界公認最嚴格的華文商管學院ACCSB認證；此外，108學年度新生註冊率高達94.46%，亦蟬聯全國綜合型私立科大第一名。

龍華科大近年來積極推動產學合作，廣獲業界好評與肯定。 圖／龍華科大 提供

甫歡度創校50週年的龍華科大，多年來致力推動產學鏈結、學用合一的實作教育，培養務實人才，讓學生提前掌握產業趨勢。面對全球化時代，該校戰略目標是迎向2030年的「雙新」革命，涵蓋教學創新、智慧校園、無邊界教室、國際化、領先產業與生態校園，以「創新」學習樣態-處處皆教室，無處不學習，以及「創新」學習內涵-智慧製造、AI、IoT、雲端計算、大數據、XR（AR/VR/MR）等應用科技與服務。未來龍華科大將持續追求卓越，營造校園優質學習與生活環境，強化學生跨領域所需知識與技能，達到「適性揚才」，進而打造學子職場黃金競爭力。