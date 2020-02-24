銘傳培育十力教育 可獲證書與推薦函

銘傳大學為培育學生紮實的專業核心能力與深厚的基本素養，並使素養能夠檢核驗證，成為未來職場應用的能力。特別制定出十項基本能力，結合傳統五育與現代職場所需的執行能力，包括道德力、知識力、體能力、群體力、美感力、企劃力、溝通力，科技力、國際力與就職力，透過十力教育來培育特色人才，提高學生的競爭力。通過卓越十力者，更可獲得校長推薦函，成為求職的一大利器。

十力教育是領先教育界的創舉，其中的道德力是現代公民應有的道德知能與實踐能力；知識力則是專業或跨領域的學習能力；體能力可保持健康體適能；群體力指團體合作，積極參與社群活動；美感力是美感知識與應用能力，以上乃傳統德智體群美的五育教育。此外，企劃力是專案管理的技術及有效執行工作計畫的能力；溝通力則注重寫作與溝通表達能力；科技力指電腦運用與辦公室基本軟體使用能力；國際力則是運用英文的基本能力；就職力是進入職場的各項實習與準備。

銘傳大學近年來持續推動十力教育，乃是體認到隨著時代的進步，傳統的教育方式已無法滿足現代資訊社會的需求。銘傳重視學生學習，更重視學習成效，學科成績優秀的學生畢業進入職場，不見得可以成為稱職的工作者，因為學生可能缺乏與人溝通的能力，或是沒有國際視野和移動力、跟不上科技變化等因素，反而無法發揮在校所學，只能成為沒有特色、沒有競爭力的一般職員。

倘若學生在畢業時通過十力檢測，就擁有進入職場與人競爭的實力，「十力就等於實力」。銘傳學生就學期間，只要妥善運用學校提供的豐富學習資源，學習各項相關課程，循序漸進地達成十力的要求，一定可以成為具有競爭力的特色人才。