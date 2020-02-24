臺東大學產學合一 雙校區培育專業人才

好山好水好風光 東大圖書館享譽國際位於後山的國立臺東大學是臺東縣境內唯一的一所公立大學，佔地廣闊、環境優美，境內有閩南、客家、原住民及新住民等多元的族群文化，潔淨的海洋、溪流及山林等豐厚的自然資源，是許多學子夢想中的學習天堂。臺東大學承繼過去師院時期的師資培育傳統，除了教育領域外，在人文及理工三大領域開設共20個系所。

學生數規模維持5千人以下，配合廣大的校地與優異的生師比，是國立大學中少見的精緻型綜合大學；校園中最令人注目的，是融合東部山水意象設計興建的圖書資訊館，獲選為臺灣「十大非去不可圖書館」、美國建築網站「世界八美圖書館」及全球卓越建設獎首獎，是來東部旅行必看的地標之一。

特色辦學 將偏鄉轉變為優勢臺東位於東臺灣一隅，雖有人稱之為後山，但臺東大學利用在地豐富的人文及自然資源，發展出別具特色的南島文化研究及獨步全臺的兒童文學研究所，近年回應社會對幼教及長照之需求，更開設了幼兒教育、健康照護原住民專班，並增設生物醫學研究所，落實培養國家從搖籃到終老所需的各式人才。

善用雙校區 教學研究與產業創新並行臺東大學擁有知本及臺東兩個校區，知本校區以教學研究為主，是學生學習、研究的基地，臺東校區則規劃為「產學創新園區」，致力推動「產學合作」。108年啟動東部生物經濟中心先導工廠試營運，除能與地方共創東部獨特的六級農林漁牧產業效能外，未來亦將朝揭露產品碳足跡等方向發展，這是個可以讓業界實現創意、與社會接軌，並讓專業知識落實為可親可近科技新品的創意園區。