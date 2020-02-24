12年新課綱上路 臺北教大培養未來優秀師資
12年國教新課綱上路後，臺北教育大學在張新仁校長帶領下，榮獲英國《泰晤士高等教育》2019亞洲大學最佳「教學與學習策略」入圍獎，是全球八所入圍學校中臺灣唯一入圍的大學。
臺北教育大學師培課程融入新課綱「以學習者為中心」，以及素養導向、跨領域、探究實作等精神。近年更增開28個跨領域學分學程、33個微型學程，鼓勵所有學生具備第二專長，並將第二外語列為必修，開設「全英語教學專班」，培養以英語教授數學與自然的師資。
針對新課綱中強調的「科技」，北教大也在106學年度起將「基礎程式設計」列為全校必修，同時設立創新科技中心、數位高互動教室…等，還緊扣分組合作學習教學策略，開發了結合教學設計的《教學魔法師數位平台》。
為了幫師資生打好未來教育的教學基本功，「分組合作學習團隊」由北教大的老師們協助小學導入分組合作學習，這些學校則提供師資生觀課學習的場域，互惠的方式可比教育界的產學合作。
該校教甄錄取率向來領先，108年356位考上教甄，當中有135名應屆師培生。臺北教育大學的宗旨是傳承與創新無縫接軌，傳承優勢、創新發展，不斷因應社會改革的需求，培養的是學生創新、跨域、跨界的能力。
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