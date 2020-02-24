櫻揚暨大校園 系所模擬面試即將登場

國立暨南國際大學為服務全國準備大學入學考試的莘莘學子，特別在2月28日（星期五）辦理「2020校系博覽會暨109學年度高中升大學專題講座及模擬面試」活動。

此次活動內容包含校系博覽會、專題講座與模擬面試三大部分，校方邀請許多校內外專家為考生服務，並用心安排舞臺表演、程式設計體驗及趣味活動等等，期望讓來校參訪的學生與家長盡體驗暨大師生的熱情款待。

校系博覽會將由暨大各系所代表於櫻花林駐點，為高中生與家長進行系所介紹及應試說明。另在人文學院國際會議廳舉辦升學講座專題，邀請升學專家為考生解說個人申請選填志願與面試訣竅，以及2020學測落點分析等相關資訊。

模擬面試活動於當日下午一點半開始舉行，由人文學院、管理學院、科技學院與教育學院的教授為高中生進行模擬面試，參加模擬面試的考生可以自由選擇其中一個學院，實際與系所教授進行面試與討論。

透過模擬面試活動，考生擁有比他人更多的實戰演練機會，不僅能夠藉此了解自身優勢，也能磨練個人表達技巧，幫助考生在應試的路上更添信心。