大學考試制度混亂 愛普倈提供甄試竅門

108學年度開始祭出五選四新制，大部分校系採計科目變少，造成同分者眾多。第一階段錄取嚴重超額的現象，也導致二階段審查資料及面試的競爭更為激烈，外界反彈聲浪大，家長與考生十分恐慌。同時由於審查資料及面試成績佔了二階成績比例50%以上甚至100%，因此審查資料及面試成績也非常重要，絕不可輕忽，避免考生輸在最後一哩。

近年來學測第二階段，審查資料和面試成績所佔的比例提高，許多級分優異的學生，雖然學測分數很高，可是審查資料與面試的分數，卻遠遠輸給其他跟自己級分差距甚大的考生，導致高分低就，等到上大學後，才發現自己的學測成績明明是班上最高，卻要跟成績不如自己甚多的同學就讀同一所大學，即使非常懊惱，也於事無補。

當同學的學測成績距離理想校系有一段落差時，也不用氣餒，第二階段甄試就是翻盤的好機會！就算學測成績比別人低一些，只要審查資料及口試表現出眾，仍有機會打敗其他疏於準備審查資料的考生，所以無論考得好或不好，都可以藉由第二階段的審查和面試，錄取理想的校系。

愛普倈教育顧問中心在甄試領域為台灣權威，擁有十四年經驗。每年在學測結束後的說明會及備審達人班場場爆滿，小年夜也座無虛席，甚至高二學生也會紛紛提前報名，造成所有專業顧問的時間很快就會滿檔，屆時想要報名也一位難求，想尋求協助的考生，可千萬不要錯過。

去年與今年落點分析失準的狀況下，更需要專業的顧問來與考生及家長做深入討論對應方式。愛普倈教育顧問中心有獨特的面試方式及邏輯應對技巧，配合八大面試課程，一步步帶你完成最全方面的演練；首創「啟發」學生的模式，與家長及考生共同討論審查資料素材及方向，讓考生於大學推甄一次錄取！