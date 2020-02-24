桃園市開南大學交通便捷 新生免住宿 招生滿載

辦學用心，深獲家長、莘莘學子肯定！開南大學108學年度日間部學士班註冊率勇奪全國私校前十名，偶像劇校園，學習環境優美，校內AIT等級學生餐廳，UBike租賃點，大眾運輸便捷，並廣設汽機車停車位供學生使用，停車沒煩惱。該校有商學、觀光運輸、資訊、人文社會、健康5大學院及17個優質學系，近桃園國際機場，位居交通重要樞紐，南來北往，四通八達，與各產業簽署產學合作計畫，孕育各行各業專業人才，有利學生理論與實務結合，對日交流更是開南大學辦學特色之一，雙聯學制，國際姐妹校遍佈世界各國共153所。

開南大學校設有內AIT等級學生餐廳、汽機車停車位、UBike租賃點，大眾運輸便捷。 圖／開南大學 提供

入學管道多元化‧豐富入學獎、助學金提供各項獎助學金(「大專校院弱勢學生助學計畫」、「教育部就學優待減免」、「學產基金急難救助」、「學產基金低收入戶生助學金」、「校內外各項獎助學金」)及工讀機會減輕學生經濟壓力並讓學生習得各種工作技能和生活經驗。也針對不同入學管道設有豐富入學獎學金可供申請，且在個人申請管道擴增中南部、東部、離島地區一年免住宿費。● 個人申請部分:第一志願獎學金：以本校各學系為第一志願入學就讀者，可獲得新台幣8萬元獎學金。(具體依「開南大學學士班新生入學獎學金實施辦法」)並提供一年校內免住宿費，個人申請入學之苗栗、臺中、彰化、南投、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、花蓮、臺東、離島學子享有一年校內免住宿費。申請原住民外加新生可獲得大一至大四期間學雜費比照國立大學收費優惠。● 繁星推薦部分:入學獎學金：新生大一期間可享有學雜費比照國立大學收費優惠；另可獲一年校內免住宿費獎勵。原住民獎學金：繁星推薦入學之原住民外加新生可獲得大一至大四期間學雜費比照國立大學收費優惠。● 日間學士班單獨招生:只需準備書面資料並在109年8月7日（五）完成早鳥預約，經由此管道入學並註冊就讀者可獲得獎學金新台幣5,000元。

對日交流為開南大學辦學特色之一，雙聯學制，國際姐妹校遍佈世界各國共153所。 圖／開南大學 提供