佛大創新育成人才 進駐宜科打造就業新基地

雖然少子化趨勢讓大學生人數大幅減少，是全台大學所面臨到的問題，「佛光大學」創校即將滿20年，在台灣百所新興大學中，如何在逆勢中成長，維持滿招的亮眼成績，是近幾年來努力推動成果。

佛光大學楊朝祥校長表示，佛大致力於積極培育與地方連結的人才，其中，在2018年五合一選舉裡，佛光大學校友參與宜蘭地區的公職人員選舉，獲選民肯定，除了林姿妙縣長為本校校友，三分之一以上的縣議員及鄉鎮市長也由本校畢業，培養許多優秀校友，辦學成效深獲肯定。

佛大楊朝祥校長分享佛大創新育成中心進駐宜蘭科學園區，深根在地，打造產學合作的國際化人才平台。 （圖／佛光大學 提供）

在1111人力銀行最新調查中，佛光大學連續三年名列企業最看好年輕潛力大學之一，而學士班及碩士班畢業3年後的平均就業率及平均薪資，也有高於全國大學平均值的好成績。

今年佛光大學更進駐宜蘭科學園區，打造1.12公頃的「佛大創新育成中心」，更是宜科第一家租地自建的育成中心，期待攜手宜蘭各大專院校，共同提供豐沛多元的學術能量與人才，支援宜蘭科學園區特色產業的技術需求。

在佛大創新育成中心以結合人文與科技為發展主軸，將建構一處實習中心，包含教育訓練、企業育成、技術研發；而佛大將以佛光山在全球三百多個道場，作為國際化資源的後盾，推動跨領域產學合作的研發，促進地方創生，培育共創與共學的國際化人才平台。

目前佛大設有5個學院，包括「創意與科技學院」、「人文學院」、「社會科學暨管理學院」、「樂活產業學院」及「佛教學院」，共有15個科系，每系規畫2至3個專業學程；更堆動一年三學季，利用暑假時間在三年內完成理論課程，鼓勵學生在第四年到企業實習，此舉不僅讓佛大畢業生的掛品質保證，更提升就業率與競爭力！

一流辦學，紮實養成競爭力，選擇佛光，讓未來發光！ （圖／佛光大學 提供）

而佛大「私立大學收費公立化」政策，即使家境清寒，校方也訂有補助方案，每學期透過小藍鵲計劃獎助學金補助，只要學生向學，經濟困難都不是問題。佛光大學期待讓宜蘭學生能就近入學，更吸引所有就讀佛大的畢業生在地就業，選擇佛光，一起讓未來發光！