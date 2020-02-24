LTTC中學生英語課程 完全掌握課綱核心素養

為協助國、高中生掌握108課綱「素養學習」新趨勢，語言訓練測驗中心(LTTC)特別在2020年推出一系列「素養導向」的英語課程。寒假結束後，將推出晚間中學生課程，可選擇英語閱讀、會話或寫作，歡迎前往LTTC課程網了解最新資訊： https://www.lttc-li.org.tw/ 。

LTTC的「素養導向」英語課程強調「生活」與「學習」的結合。以日前開課的「中學生英語冬令營」為例，每日課程以一個生活情境為中心，例如探訪城市私房景點、討論App行動裝置等。教師先透過競賽、猜謎等趣味活動，幫助同學們活用相關字彙。接著同學們將分組完成寫作任務，例如評論一個app、寫一封email給朋友等，藉由合作學習提升參與度和動機。

提升「閱讀素養」是108課綱另一重點目標。為此，LTTC在寒假後推出的晚間中學生課程中，特別規劃新型英語「閱讀」課程，以「讀得快、讀得懂、讀得深」為目標，透過閱讀各類主題的文章，培養訊息理解、整合與思辨能力。此外，為促進由「理解」進入「表達」的學習歷程，LTTC亦同步推出「會話」及「寫作」課程。會話課程將培養針對日常生活主題、進行談話與討論的能力，引導學生運用重音、語調及溝通策略，加強表達效果。在寫作課程中，教師將透過範文導讀，分析組織架構及連貫性，安排實作演練，增強同學們挑戰學測、指考或GEPT寫作測驗的信心。

108素養課綱的最終目標為培養自主的終身學習者。為幫助中學生增強自學能力，LTTC自2018年起，在週末辦理「中學生英語精進坊」，2020年將自3月起開設本系列，主題包含「口語溝通」、「寫作創意」、「翻譯技巧」等。在每次3小時的學習工作坊中，教師將幫助學生演練英語表達策略，分享實用自學方法與資源。