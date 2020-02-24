109學測落點分析 甄戰用大數據精準掌握校系落點

從學測考完至今成績公告將近，緊接著就是6志願選擇與落點分析的重要時刻，108年有許多熱門校系出現超額面試的情況，由於市面上眾多落點分析工具都是以前一年的考生做為比較基礎，而不是今年考生，因此也難以預測熱門科系超額面試的情況。

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※學測5選4讓重考生激增 競爭白熱化落點要確實109年重考生大幅激增5000人，加上學測5選4讓考生們普遍提高用個人申請升學的意願，使得個人申請競爭變得更加激烈，從108年許多熱門校系均有超額面試的情況即可得之。

甄戰學習顧問的宋德瑞老師表示，不論競爭的態勢如何改變，依然要謹慎的選擇校系，如何最大化自己學測成績的效益、找到最適合的6個志願校系，就是在白熱化競爭下最為重要的課題。

※甄戰大數據系統 精準揭露當年考生落點趨勢一般市面上的落點系統均以今年的分數跟去年的競爭情況做對照，無法精確地反映出今年考生的選擇校系意向，「甄戰大數據即時落點系統」是市面唯一依據當年度考生的落點選擇，反映在落點分數預估上的大數據落點系統，每日即時更新資料庫，VIP會員更能夠鎖定6校系追蹤，每天收到即時更新消息，掌握最新競爭動態，現在註冊會員還贈送免費500組VIP序號！

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甄戰落點系統分布圖。 圖／臺灣知識庫 提供

※除了學測成績 別忘了書審面試更是上榜關鍵落點系統幫助考生通過第一階段，別忘了還需要準備書審面試的50%成績讓自己確保上榜。甄戰學習顧問自2011年成立以來，便堅持以「碩博士師資」進行「一對一個別指導」或是「精緻小班」的教學模式，以徹底挖掘每個孩子的個人特質，並與其申請的校系連結。

一路走來，甄戰多項課程特色、受到多方肯定：1. 醫學甄試專班考生輔導，每6位醫學甄試上榜生，就有1位來自甄戰；2. 舉辦校園講座效果卓越，每年舉辦破100場高中講座；3. 每年輔導學員超過1,000位，累積出不凡的經驗。