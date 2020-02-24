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109學測落點分析 甄戰用大數據精準掌握校系落點

文 / 吳雅芳 提供
圖／臺灣知識庫 提供
圖／臺灣知識庫 提供

從學測考完至今成績公告將近，緊接著就是6志願選擇與落點分析的重要時刻，108年有許多熱門校系出現超額面試的情況，由於市面上眾多落點分析工具都是以前一年的考生做為比較基礎，而不是今年考生，因此也難以預測熱門科系超額面試的情況。

甄戰落點系統，採用即時大數據更新資料，精準掌握落點並追蹤目標校系，唯一讓考生可以提前得到競爭對手資訊的落點系統。

※學測5選4讓重考生激增 競爭白熱化落點要確實
109年重考生大幅激增5000人，加上學測5選4讓考生們普遍提高用個人申請升學的意願，使得個人申請競爭變得更加激烈，從108年許多熱門校系均有超額面試的情況即可得之。

甄戰學習顧問的宋德瑞老師表示，不論競爭的態勢如何改變，依然要謹慎的選擇校系，如何最大化自己學測成績的效益、找到最適合的6個志願校系，就是在白熱化競爭下最為重要的課題。

※甄戰大數據系統 精準揭露當年考生落點趨勢
一般市面上的落點系統均以今年的分數跟去年的競爭情況做對照，無法精確地反映出今年考生的選擇校系意向，「甄戰大數據即時落點系統」是市面唯一依據當年度考生的落點選擇，反映在落點分數預估上的大數據落點系統，每日即時更新資料庫，VIP會員更能夠鎖定6校系追蹤，每天收到即時更新消息，掌握最新競爭動態，現在註冊會員還贈送免費500組VIP序號！

大數據落點系統：www.reallygood.com.tw/forecast/index

甄戰落點系統分布圖。 圖／臺灣知識庫 提供
甄戰落點系統分布圖。 圖／臺灣知識庫 提供

※除了學測成績 別忘了書審面試更是上榜關鍵
落點系統幫助考生通過第一階段，別忘了還需要準備書審面試的50%成績讓自己確保上榜。甄戰學習顧問自2011年成立以來，便堅持以「碩博士師資」進行「一對一個別指導」或是「精緻小班」的教學模式，以徹底挖掘每個孩子的個人特質，並與其申請的校系連結。

一路走來，甄戰多項課程特色、受到多方肯定：
1. 醫學甄試專班考生輔導，每6位醫學甄試上榜生，就有1位來自甄戰；
2. 舉辦校園講座效果卓越，每年舉辦破100場高中講座；
3. 每年輔導學員超過1,000位，累積出不凡的經驗。

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訂閱甄戰Youtube：https://www.youtube.com/channel/UC5jmb4Apa7M6lO6z6zhzsyA

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