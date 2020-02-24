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東海大學培育AI人才 引領博雅教育

文 / 齊家瑤 提供
東海大學擁有國際化校園環境。 圖／東海大學 提供
東海大學擁有國際化校園環境。 圖／東海大學 提供

「全國友善校園」卓越學校獎、職涯輔導績優學校金等獎、體育績優學校獎

東海大學創校以來，學風多元開創，深受學子喜愛，校友對母校情感濃烈，給予最大支持，而校友中研院院士累計更達11名私校之冠。東海大學並連續15年獲教育部教學卓越獎勵；在108年高等教育深耕計畫更獲1億2658萬元高額獎勵。東海大學並榮獲108年「教育部友善校園」卓越學校獎、108年度全國大專院校職涯輔導績優學校金等獎、108年教育部體育績優學校獎。而第二屆大學社會責任博覽會，東海大學也囊括最佳社會實踐獎及最佳動態實踐獎兩大獎項。

師生傑出表現 獲獎不斷
近年來東海大學師生持續傑出的表現，也令人讚揚。包括在108年中區大專院校管理個案競賽東海企管系獲碩士班及大學部雙冠軍、東海建築系學生吳昰賢獲2019年「ACARA亞洲建築新人戰」銀獎、東海大學iGEM團隊獲2019國際基因合成生物工程競賽銀獎、東海大學榮登2019紅點設計概念獎亞太地區前十大學校(採過去五年)。並且在2019年高被引學者名錄 (highly cited researchers)中，東海大學工學院長張嘉修入列，獲選者的多篇高被引論文被引用次數位於同學科的前1%，顯示其對科研同濟的重要學術影響力。

東海大學重視全人教育，學生社團蓬勃發展。 圖／東海大學 提供
東海大學重視全人教育，學生社團蓬勃發展。 圖／東海大學 提供

人文博雅 AI跨域
東海大學鼓勵學生跨域學習並開創第二專長，著重學生社會力與軟實力培養。2018年始，與中山醫學大學簽締「跨校雙主修、輔系」合作協議，讓兩校學生擁有更豐富的選擇。近兩年與亞馬遜AWS攜手合作設立雲創學院；與台灣人工智慧學校合作設立中部經理人班；與臺中榮總推動智慧醫療；與手工具及板金協會共同推動產業智慧轉型，並提供學生實習場域。2019年成立「大渡山-東海AI中心」，以三年至多三億的經費挹注全校性AI課程發展，與產業連結。運用數位科技創新校園學習環境，提升東海學生的AI核心能力。

友善校園 優質環境
東海大學擁有最優質的學習環境，溫馨的住宿品質，除設有博雅書院、住宿主題村、共學廚房及健身房，今年已完成700床新宿舍的設計圖；校內擁有風雨球場，今年也將動工興建綜合活動大樓，打造東海成為優良的體育園區。學校不僅連年獲得最美校園美譽，也是全國生活機能最佳的大學之一。

國際交流 多元開闊
東海大學在全球擁有逾260所的國際姐妹校，每年提供千個名額讓學生到海外實習或進行長短期交換、異地教學、2+2、3+2、4+1雙聯學位等跨界學習，108學年管理學院並與美國名校羅格斯大學簽3＋2雙聯學位。除此，也與美國普林斯頓在亞洲PiA（Princeton in Asia）合作聘任師資至東海任教，強化國際化資源，提供最佳的外語學習環境。

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