玄奘大學立足國際 境外移地教學 放眼世界

玄奘大學鼓勵學生「立足國際，放眼全球」，提供學生豐厚的獎助學金進行移地教學。自105學年度起迄今，藉由校方獎補助制度共計22位同學分別至「日本關西大學」、「美國匹茲堡州立大學」、「韓國檀國大學」等友好學校擔任交換生，106學年度迄今共推派130名學生全額補助機票費用進行境外移地教學學習活動，如赴美國新罕布夏大學、紐約電影學院、舊金山藝術大學；韓國檀國大學、慶北專門大學；日本關西大學、東北工業大學、中村學園大學、宮城女子學院大學、德國歐斯納布魯克大學、義大利歐洲米蘭設計學院…等。

創新教學大樓X跨域學習

為提供學生跨域學習的圓夢基地，玄奘大學耗資千萬設立創新教學大樓，運用先進數位教學技術與設備，培養新世代技術觀念與實務能力並濟的優秀T型人才。學生透過「專題導向(PBL)式學習教室」、創新雲端教室內先進的AR/VR(虛擬/擴增實境)與互動式教學系統、「創客中心」做中學/學中做的創客理念與精神獲得良好學習，並藉由跨域學習與團隊合作的模式，參與各種跨域產學合作及創新創業團隊競賽。玄大以最先進的教學設備與一流師資，協助學生築夢圓夢，讓夢想起飛。

產業實習平台 專技高考亮眼

各院系積極與產業界共同建立實習平台，透過實習單位業師開設課程、協同教學，以促進實習單位之優秀學生留用率，有效降低產學人才培育落差。玄奘大學107學年度已與香格里拉台北遠東國際大飯店、財團法人紙風車文教基金會、財團法人中華民國紡織拓展會、台北榮民總醫院新竹分院等14家大型企業機構簽訂MOU，且已有213位學生投入MOU企業機構實習，其中有7位優秀學生獲得正式就業機會。在專業證照部分，今年有71位學生順利考取社工師、禮儀師、管家、女裝等專業證照，其中社工師考取25位、心理師24位，專技高考成績亮眼，為人才培育一條龍樹立了成功典範。

玄奘大學入學諮詢專線：03-5391216