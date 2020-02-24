世新大學培養學子跨界能力 提升就業機會

世新大學大學部目前共有四院19個系所，傳播教育起家的世新大學，以「傳播貫穿各學門」為辦學特色，提升學生們的溝通與跨領域能力；各學系實習中心也提供學生實習機會，讓學生在校即可提早與業界接軌。

2019年全新落成的全媒體大樓，是世新大學推廣全媒體教育的核心基地，其內部設施包含好萊塢等級的高階動作捕捉設備、新世代的VR及AR設備，擁有各種實際新聞、音樂、直播產製的工作及完整設備，提供學生全媒體相關實作課程，讓世新學生能夠擁有最完整的媒體創作環境，為業界打造出新一代國際化的媒體影音人才。

有鑑於雲端服務為未來趨勢，世新大學於管理學院建置多間高科技VDI教室，透過網路方式連到雲端使用電腦，讓服務不受時間地點限制，學生只要在有網路的地方，都能透過雲端桌面完成作業和報告。

身為國內傳播界教育龍頭，在學校全力爭取下，世新大學成為CNN在台灣第一所夥伴學校，世新師生不僅可將CNN素材作為新聞製作的大型資料庫，掌握全球最新新聞資訊，學生更享有赴CNN亞特蘭大總部研習機會，和CNN新聞主管及主播面對面交流討論。

世新五育並進，致力培養體育人才，今年女籃隊創下校史紀錄，榮獲大專籃球聯賽公開一級亞軍；男籃隊則以17連勝紀錄，獲大專籃球聯賽公開二級冠軍，重返甲一行列！棒球隊亦獲大專盃公開二級季軍；而今年大專盃啦啦隊錦標賽，世新大學更是不負眾望，將公開男女混合團體組冠軍抱回家，回歸王者冠軍！

而高中籃球聯賽（HBL）史上第一對「MVP姐妹」羅培甄、羅培儀，更於108學年度第一學期轉進世新大學全媒體學士班，加入世新大學女子籃球隊，與隊長林蝶、副隊長陳育緹，組成新女籃F4，讓世新女籃更是如虎添翼！

世新持續與業界不同領域的佼佼者產學合作，如東森集團、TVBS、美國知名後製公司Glassbox Technologies及亞洲知名直播平台17直播合作，進行資源、人才的交換，讓學生在校期間就能與業界接軌，累積實務經驗，贏在起跑點上。