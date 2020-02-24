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文化大學在職進修學士班 提升職場競爭力

文 / 郭福盛 提供
圖／文化大學推廣部 提供
圖／文化大學推廣部 提供

中國文化大學進修學士班由推廣教育部專責辦理，其本身就是優質資深的終身教育機構，連續多年獲得教育部推廣教育項目的最高等級評鑑，也是目前大專院校中，極少數擁有專屬校園與獨立師資的進修學制。

進修學士班採入學不分系制度，入學後可先在大學一年級實際修讀基礎課程，依個性發展與培養興趣來選擇想要鑽研的學系領域；因應現今社會經貿產業結構之變化，本學制規劃了國際企業管理學系、財務金融學系、廣告學系、資訊管理學系、國際貿易學系及休閒事業管理學士學位學程、時尚與創意產業品牌建構及經營管理學士學位學程、數位媒體學士學位學程等8個學系學程。

一年級下學期時，學校會安排學系介紹，讓同學實際了解各系後再從八個學系中擇一修讀，同步兼具志業與興趣。彈性的上課時間便於邊工作邊念書，除能取得大學學位，亦能透過與實務鏈結的課程提升就業力。畢業証書亦與日間部相同，無任何加註。

109學年度進修學士班招生資訊可至文化大學推廣部招生資訊網查詢，洽詢電話(02)2700-5858分機8271。

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