文化大學校史學系完整 自由學風創育英才無數

中國文化大學位處陽明山，比鄰國家公園，環境優美且空氣清新，是全國科系最完備、最多元的綜合大學。重視文化涵養傳承，同時也注重跨領域學習與國際化能力之養成。

多元，是跨領域的根本。中國文化大學學系完備且多元，是打造跨領域學習的最大優勢。近幾年因應科技進步、社會快速變遷，校方積極盤點系所資源，持續發展出各種跨領域學習方式，並納入校訂必修，學生需修習一系列經規劃的跨域專長模組課程共12學分始得畢業。讓學生對知識的探索從單一學系的「點」，擴張為跨領域的「線」，更期待學生藉此發展出跨域知能的整合能力，以加值未來在職場上的競爭優勢。

學生國際化能力之養成也是中國文化大學培育人才的重點之一。在強化語文學習的同時，鼓勵學生參加移地教學課程，或至全球33國、382所姊妹校擔任交換學生，並透過雙聯學制的簽訂，讓學生有機會同時獲得兩所大學的學位！校方積極規劃讓學生於暑假赴國外進行兩個月的有薪實習，讓學生能夠無經濟負擔地前進國際、瞭解職場、體驗當地生活並能有效提升外語能力。

在大學生活方面，除了課程多元與學風自由，中國文化大學的社團與活動更是精彩！超過130個各式主題社團，學生可自由選擇參與，以拓展跨界人脈與培育人際溝通與領導力等軟實力！中國文化大學創校逾半世紀，迄今已培育逾26萬名校友，在社會各領域精進貢獻；並延續對學校的感念及認同，於各場合與機會提攜學弟妹。

中國文化大學擁有豐富館藏的華岡博物館、藏書量首屈一指的圖書館，以及傲視東亞各大學的綜合體育館，豐富的教育資源與優良的學習環境，正是培養新世代跨領域人才的最佳場域！中國文化大學就是你在台北的最佳選擇！